17 definiciones de Scaloni de cara al Mundial: la tajante decisión sobre los lesionados, el caso Dybala y cuántos jugadores tiene de la lista de la Selección

El entrenador de la Selección reveló detalles en la previa del Mundial

A 16 días del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, Lionel Scaloni dio detalles de la actualidad de la selección argentina que buscará su tercera estrella mundial en el país del Golfo. En el tradicional Líbero vs de TyC Sports, el estratega albiceleste reconoció que a la cita internacional no convocará a jugadores que no estén al 100% en el aspecto físico. “Llevaremos 8 o 9 defensores, pero tenemos que esperar para ver cómo vienen evolucionando los chicos. De los 26 de la lista tengo a 29 o 30. Eso es lo más difícil”, reconoció. Y argumentó: “Quiero que todos los jugadores lleguen sanos. La idea es que no llegue ninguno tocado y que estén todos disponibles para el primer partido”.

Una de las posibles bajas será la de Giovani Lo Celso, quien sufrió una dura lesión en el Villarreal y su recuperación le demandará más de lo imaginado. “Con Gio estuve hablando, pero tendremos que evaluar los nuevos estudios. Hay reemplazantes con otras condiciones, no con sus características. Serán partidos cada 3 días. A nivel futbolístico no tiene reemplazante, pero sí a nivel numérico”, subrayó.

Una situación distinta es la de Paulo Dybala, quien “está en la fase final de su recuperación”. “Tal vez pueda llegar a jugar el último partido en Emiratos”, reconoció el DT, en referencia al amistoso previo que jugará el combinado nacional antes del inicio del torneo.

En la extensa y entretenida entrevista, el técnico reconoció que le incomodan las ovaciones que recibe del público. “Desde la época de La Coruña que no sentía algo así. Allá sí que me quieren, pero pasaron muchos años. Me pone muy incómodo, porque fue todo mérito de los jugadores. Igualmente, disfruto mucho la química que se formó con la gente, que es clave para que las cosas vayan bien”, continuó.

Sin dudas, el vínculo afectuoso se confirmó con la obtención de la Copa América. Una hazaña histórica por el contexto y el escenario en el que se consiguió. Por lo tanto, cuando relató lo que sintió después del pitazo final en el Maracaná, Scaloni aseguró que “fueron los 10 o 15 segundos más importantes” desde que se dedicó al fútbol. “Fue un objetivo cumplido. Quería estar solo”.

El diálogo que había mantenido con Ángel Di María, la noche previa a la conquista fue otra de las revelaciones que expuso el DT en la pantalla chica: “Tenía claro que tenía que jugar la final. Después de Leo (Messi) fue el más importante del equipo. Nos aportaba un montón los 30 minutos que jugaba, porque rompía con su velocidad. Para mí ese partido lo tenía que jugar y él me dijo que estaba perfecto. Sentía que teníamos un arma más”.

En menos de tres semanas Argentina iniciará su incursión por Asia con la ilusión de lograr el máximo objetivo. Y para dicho compromiso el líder de la Scaloneta opta por la cautela. “Cuando las cosas van bien, está bueno que haya confianza y euforia, pero nosotros tenemos que estar afuera de eso, porque en un Mundial un detalle o un error te deja afuera”, advirtió.

En este sentido, aquel encuentro con Italia en la Finalissima que le permitió al combinado criollo levantar un nuevo título en Wembley le permitió tener una prueba de fuego ante el campeón de Europa. “No teníamos dudas de que podíamos competir. Al tratarse de un título se le dio mayor magnitud. Somos una buena selección, estamos bien, pero no hay favoritos en un Mundial”, enfatizó.

Su as de espadas llegará sobre la hora. A pesar de haber finalizado la fase de grupos de la Champions League, Lionel Messi aún deberá afrontar algunos compromisos en la Ligue 1 con el PSG. “Va a llegar el 13 o 14 de noviembre. Son dos días antes del amistoso con Emiratos. Hay muchos intereses en el medio, y el club es el que le paga. En el grupo, su palabra vale más que la de cualquier otro”, explicó.

Lo llamativo es que Scaloni además de dirigir al mejor jugador del mundo, también fue adversario y compañero en los años anteriores. “Había jugado en contra de él, pero como compañero lo tuve en ese partido con Hungría que lo expulsaron. Fue una locura lo que hizo el árbitro en ese momento. Leo no podía parar de llorar”, recordó.

Durante sus días como lateral derecho (o carrilero), el ex Estudiantes y Newell’s reveló que el gol que más gritó en su vida “fue uno al Hamburgo y el de Brasil en el Mundial Sub 20″, porque lo “marcaron mucho”. “Y el de Maxi Rodríguez contra México, porque fue una locura. Hay una imagen en la que terminé agarrándome la cabeza, porque no podía creer lo que había hecho”.

Una de las personas de más confianza en su grupo de trabajo es Pablo Aimar, un personaje con el que compartió sus días en la selección y hoy colabora en su cuerpo técnico. “Además de ser un amigo, es un tipo que respira fútbol. Tiene la palabra justa cuando tenemos que analizar las cosas”, subrayó.

En contraposición, el DT señaló que no volvió a hablar con Jorge Sampaoli después del certamen que se disputó en Rusia, porque él continuó su situación laboral en L’Alcudia y “él se fue a Brasil”.

En los detalles más curiosos, Scaloni confesó que aún le tiene miedo al avión, que sus comidas favoritas son “el asado, pasta y pizza”, y que las barbacoas no faltarán en el Mundial. “En Qatar seguramente habrá asado, porque es parte de nuestra idiosincrasia”.

Finalmente, en su vida diaria destacó que no pueden faltar “la familia, la bicicleta y el fútbol”, y concluyó con la sinceridad que lo caracteriza: “¿Quién es el Scaloni de la Scaloneta? ¡No hay! Tal vez Palacios, pero él tiene más técnica. Yo en esta Selección no podría jugar”.

Argentina debutará en el Grupo C el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, tres días más tarde enfrentará a México y cerrará la fase inicial contra Polonia el 30 de noviembre. La ilusión albiceleste ya está en marcha.

