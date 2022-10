Dura respuesta en Vélez a Ricardo Centurión tras las críticas: el documento que se filtró con sus incumplimientos

Centurión se entrena separado en Vélez

Ricardo Centurión atraviesa un nuevo episodio polémico de su carrera profesional. En esta ocasión publicó un fuerte posteo en las redes sociales que destapó un nuevo conflicto en Vélez Sársfield al asegurar que ha sido destratado por la institución de Liniers. Ahora, un documento filtrado expuso la mirada que tienen sobre el futbolista desde el Fortín.

“Te sentís mal, ni un médico te mandan. Y eso que vine hasta la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado, no se olviden que soy una persona y que soy todavía jugador de ustedes”, escribió el ex Racing en una historia de Instagram este martes que rápidamente se hizo viral.

La historia que se hizo viral con la queja de Centurión

Centurión se unió a Vélez en 2020 (firmó un contrato hasta diciembre de 2024) y desde entonces ha jugado 62 partidos y ha marcado ocho goles. Aunque, este año estuvo a préstamo en San Lorenzo durante la disputa de la Copa de la Liga en el primer semestre (donde terminó rescindiendo su vínculo al declararse en rebeldía) y desde su regreso a apenas ha pisado el verde césped del José Amalfitani mientras entrena separado del plantel principal.

Ante esta situación, este miércoles se filtró un documento desde el club de Liniers que expone al futbolista. Si bien desde la institución niegan que se trate de una respuesta oficial a la publicación de Ricky y aseguran que alguien sin autorización se encargó de viralizarlo, lo cierto es que allí se pueden observar repetidas ausencias del jugador a los entrenamientos, según las propias pautas del club.

Por ejemplo, en la semana entre el 10 y el 14 de octubre apenas asistió dos veces y sólo para realizar un tratamiento de kinesiología de 15 minutos. A su vez, el deportista informaron que rechazó todo tipo de ayuda: “El 11/10 se le ofrece mediante el Dr. Stumbo realizar un estudio por dolor en la rodilla el cual no quiere realizar. El 11/10 se le ofrece realizar sesión con la psicóloga y tampoco quiere asistir”, indica el documento que se filtró en las últimas horas. Según pudo saber este medio, en las próximas horas se llevaría a cabo una reunión para evaluar posibles soluciones a este tema que volvió a poner en el centro de la escena al deportista de 29 años.

El documento de Centurión que se filtró

Este es un capítulo más en una larga historia de episodios conflictivos de Centurión en su carrera profesional. En septiembre, había brindado una entrevista en Radio La Red (AM 910) en la que contó cómo era su día a día en Vélez y encendió una preocupante luz de alarma: “Estoy entrenando por la tarde y con una vida normal. Es difícil entrenarse solo con un kinesiólogo y un preparador físico. Ya cerró el libro de pases y quedan seis fechas y después veremos qué pasa. Me pusieron todos los días por la tarde para que no me cruce con el plantel profesional. Voy a las dos y media, entreno una hora y me vuelvo a mi casa”.

En aquella charla, fue contundente con el análisis de lo que le estaba ocurriendo: “Mi vida es como lo era en la pandemia porque para un futbolista el fútbol lo es todo y cuando no lo tenés es como estar en pandemia (...) Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mí mismo, era difícil”, sentenció el futbolista de 29 años, dejando en claro que necesitaba ayuda para salir de ese contexto negativo en el que se había sumergido.

Además, en la última semana se supo que Carlos Tevez quería sumarlo para Rosario Central de cara a la próxima temporada, pero el ex Racing no le contestó los llamados y entonces el técnico del Canalla desistió de esa posibilidad.

