15 frases de Riquelme: por qué no grita los goles de Boca, la negociación con Rossi y la salida de Gallardo de River

(Boca Juniors Oficial)

Este miércoles Juan Román Riquelme brindó una larga entrevista después de la consagración de Boca Juniors en la Liga Profesional el fin de semana y dejó algunas definiciones sobre las decisiones que tomará en el futuro inmediato de la institución además de repasar con alegría la campaña del conjunto de Hugo Ibarra.

El vicepresidente primero del club de La Ribera vivió la definición del campeonato desde su palco y contó en diálogo con Radio La Red (AM 910) que eligió no saber lo que ocurría en el partido entre Racing y River Plate: “Lo vi a la noche, pero como el campeonato lo ganamos nosotros mucha importancia no le di”, comentó entre risas, aunque reconoció que esta vez le tocó sufrir: “No hicimos un buen partido contra Independiente, teníamos que ganar, teníamos que hacer nuestro trabajo, pero nos costó mucho. Al final tuvimos la suerte de que terminamos sumando más puntos de Racing, eso quiere decir que algo mejor que el resto hicimos, pero tenemos que saber que contra Independiente no jugamos un buen partido y que si queremos llegar a la final de Copa Argentina (juega esta noche contra Patronato) vamos a tener que mejorar”.

Ante cada gol de Boca Juniors la transmisión oficial suele enfocarlo para ver su reacción y casi siempre el ex futbolista mantiene su pose serena y, cuanto mucho, le da un sorbo al mate que sostiene en su mano derecha: “No sé cuándo fue la última vez que grité un gol de Boca. Soy de pensar mucho en los partidos, siento cosas como las que sentía de futbolista por momentos”. Al ser consultado sobre ausencia total de euforia, explicó: “Es que siempre confío en que sea lo mejor, no se me nota gritando, ya al final cuando jugaba los partidos gritaba pocos los goles. Siento mucha felicidad, pero tal vez la demuestro de otra manera”.

Ramírez confesó el duro momento que vive con su familia en medio de los festejos de Boca Juniors: “Mi mamá está enferma” El volante del Xeneize se emocionó al hablar de la situación que atraviesa y como lo persiguieron las lesiones en el año VER NOTA

Por otro lado, Riquelme fue consultado sobre qué ocurrirá con Agustín Rossi, el arquero surgido de Chacarita Juniors que fue una de las grandes figuras del equipo a lo largo de toda la Liga Profesional y cuyo vínculo termina en junio de 2023. “Lo vemos con ilusión de que lo vamos a tener mucho tiempo más. A veces no comparto cuando en la tele se dice (que la oferta de Boca) ‘Es esto o basta’, no es así. Nosotros hicimos un ofrecimiento varios meses atrás y después hicimos uno mucho mayor y él dijo que lo iba a pensar. Esperemos ahora reunirnos con el representante de Agustín y entre todas las partes llegar a una solución. Después, si no nos ponemos de acuerdo, hay que tomar las cosas con calma pero nosotros le vamos a ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance y él nos dirá qué es lo que pretende y veremos si nos podemos poner de acuerdo o no”.

En este sentido, agregó: “El esfuerzo que hace Boca es increíble y también entendemos que Agustín tenga otras pretensiones o quiera jugar en otro lugar. Le preguntaremos qué quiere hacer y veremos si entre todos le encontramos una solución. Pero Boca quiere que el jugador se quede, porque el esfuerzo que está haciendo el club muestra que quiere que continúe”.

Boca venció a Gimnasia y llega como líder de la Liga Profesional a la última fecha Fabra y Langoni marcaron para el Xeneize, mientras que Morales había igualado las acciones en el Bosque VER NOTA

Por otro lado, fue consultado sobre sus sensaciones tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate después de ocho años y ante las bromas de muchos hinchas de Boca Juniors que señalan que fue Riquelme el que finalmente venció al Muñeco: “El fútbol argentino pierde a un gran entrenador, ojalá que en donde siga le vaya muy bien. Sin dudas en algún momento va a volver a su club porque es uno de los máximos ídolos que tienen”.

Riquelme, durante el partido entre Boca Junuiors e Independiente (Télam)

Otras definiciones de Riquelme

Boca Juniors es el nuevo campeón de la Liga Profesional El equipo de Ibarra igualó 2 a 2 en La Bombonera, y como Racing perdió 2-1 ante River Plate , se quedó con el título VER NOTA

El plantel de Boca Juniors y el título de la Liga Profesional

Nosotros no tenemos más que estar agradecidos a los jugadores que tenemos. Han jugado más de 60 partidos en muy poco tiempo, se hizo todo más corto, nosotros terminamos de jugar contra Tigre (la final de la Copa de la Liga) y a los cinco días el equipo volvió a entrenar y competir sin hacer pretemporada”.

“Por momentos me gusta como juega y por momentos no, pero creo que está llegando cansado al final. En los últimos partidos tuvimos momentos buenos con Sarmiento de Junín, pero en los últimos 10 minutos estábamos más atrás. Nos pasó con Aldosivi también y con Gimnasia. Han pasado un año muy largo los muchachos”.

“No es fácil ganar los dos torneos y los dos clásicos, en nuestra cancha y en la de ellos, no sé hace cuanto no pasaba eso”.

“Los chicos se hicieron muy fuertes, pero los más grandes son los culpables de todo. Ellos se han hecho cargo de la situación y han hecho que los chicos disfruten cada vez más. Los chicos claramente han sido muy importantes, pero Marcos, Pol, Javi García, Rossi, Advíncula, Zambrano, Fabra, Marcos Rojo... han sido una maravilla cómo han manejado todo”.

Las críticas hacia su trabajo y al consejo de Fútbol

“Nosotros tuvimos la suerte de ser futbolistas. Hay muchos periodistas que nos criticaban cuando éramos jugadores y eso es lo que queremos. Es bueno, porque si hablaran maravillas dirían ¿qué pasó?, se amigaron”.

“Está clarísimo quiénes son empleados de la dirigencia anterior y quiénes no. Está bueno que no les da vergüenza hacerlo clarito, que son contra nuestro, y ojalá que sea siempre así. El hincha de Boca sabe que yo quiero al club igual que ellos y que vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Yo acepto la crítica, pero sé quiénes son los que la hacen con mucha transparencia y quiénes no. Hay gente que todo el tiempo está buscando hacer mal y eso está muy claro”.

Su respuesta a Macri, quien en su último libro aseguró que él le indicó a Bianchi cómo formar el equipo ante el Real Madrid

“Primero no lo escuché y segundo en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi fue técnico de nuestro club. Carlos nos enseñó a competir y tuvimos la suerte de compartir muchas cosas, gracias a él y a mis compañeros la gente de Boca me quiere mucho. Si Macri terminó donde terminó es gracias a Bianchi. si Bianchi no hubiese sido técnico de Boca, Macri no tendría la carrera que tiene y a Román no lo querrían tanto”.

El formato de la Supercopa Argentina

“Si al Barcelona le toca ganar la Liga y le gana la final de la Copa del Rey al Bilbao, después juega la final de la Supercopa contra el Bilbao y acá no es claro el tema. Para nosotros tendríamos que jugar contra Talleres (subcampeón de la Copa Argentina 2020/21) porque Boca fue campeón de la Liga y de la Copa Argentina”.

Seguir leyendo: