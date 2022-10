Flavio Azzaro: de jugar a ser periodista en la infancia por amor al fútbol a trabajar por el mundo en pandemia y el éxito en los medios digitales

Flavio Azzaro en el Camp Nou de Barcelona en diciembre de 2019, meses antes de su gran desafío en plena pandemia

Distinguirse en los medios con un estilo propio es algo meritorio y Flavio Azzaro puede dar cuenta de ello. Comenzó de niño a jugar ser periodista y a sus 36 años se convirtió en uno de los referentes por su forma directa de comunicar, sin filtros, pero cuyo estilo le valió millones de seguidores. Saltó de la radio a la televisión. Supo reinventarse y no dedicarse solo al fútbol, esa pasión que lo llevó a tomar un micrófono. Con el objetivo de generar contenidos diferentes, el destino lo hizo conducir un programa por el mundo en plena pandemia y logró triunfar en los medios digitales. En diálogo con Infobae, el comunicador repasó su exitosa trayectoria.

“Desde muy chico escribía, desde los ocho, nueve años. Armaba historia de los partidos. Hacía reportes de Racing (equipo del que es hincha). Lo hice hasta los 20 años. Pero dos años antes empecé a estudiar periodismo y arrancamos con un programa partidario llamado Identidad racinguista. Hasta que en 2012 me fui a Radio La Red e hice el programa de Racing, ya que cada equipo grande tenía su programa”, recuerda.

“Un año más tarde, Alejandro Fantino me convocó para su programa en La Red y luego de un mes me dio la oportunidad de debutar en la televisión, en el Show del Fútbol, que iba todos los domingos a la noche por América”, relata. “De repente me encontré que tenía que comprar un traje para ir trabajar. Un día me llaman de la producción del Show del Fútbol. Fue un miércoles y me dijeron, ‘el domingo necesitamos que salgas al aire’. El único traje que tenía era uno que había usado cinco años atrás en un cumpleaños de 15″.

En la Éter dio sus primeros pasos y en Radio Latina condujo un magazine

“Me instalé ahí y me fue muy bien gracias a Dios. Teníamos grandes picos de rating y me quedé en el programa hasta 2014. Pero además empecé a trabajar en distintos programas de interés general. Me metí en formatos de actualidad. En la semana trabajaba en radio La Red, Zapping, con Viviana Canosa, en el Debate de Gran Hermano y hasta me tocó conducir el Show de Gran Hermano”, agrega.

Su irrupción directa, frontal, lo llevaron a convertirse en la voz y opinión popular. “Siempre me preocupó mi esencia y mi manera de comunicar las cosas más allá de la responsabilidad que tienen los medios. Uno debe ser consciente de que debe estar al lado de un micrófono. No creo que yo hubiese llegado adonde llegué si no hubiese sido auténtico. Eso me llevó a que me empiecen a contratar en los magazines”, reconoce.

Pero también debió manejar el vertiginoso paso a las “grandes ligas”. De panelista pasó a conducir programas de TV y explica: “Mi experiencia en radio me llevó a que yo tuviera la posibilidad de desempeñarme en la tele, donde la imagen es totalmente distinta y la gente te empieza a reconocer por la calle. Además, tenés que tener una preparación”.

De la radio pasó a conducir programas de TV

Sobre cómo le impacto la fama, afirma: “Era mucho chico y me di cuenta de que el Show del Fútbol generaba un fanatismo en los chicos. De la noche a la mañana pasé de que me conocieran solo en la radio de mi club a que en los bares la gente me pidiera fotos. Fue todo muy movilizador”.

Aunque con el correr del tiempo los desafíos crecieron y siguió forjando su perfil más allá de lo deportivo: “Empecé a desarrollar mi parte de interés general. Hice Desayuno Americano (América TV). Siempre fui muy de escuchar la radio y leer los diarios. Lo duro empezó con lo duro en 2016 en Radio Latina tuve que empezar a hacer contenido de interés general y tenía que entrevistar políticos, pero me gustaba mucho. Pasé de ser un panelista a conducir mi propio programa”.

Más tarde el fútbol, su gran pasión, lo convocó para poder cumplir su máximo sueño: cubrir un Mundial. “Estuve un año y medio en TyC Sports y en 2018, a los 32 años, pude cubrir mi primer Mundial. Fue un desafío muy lindo porque mi amor por el fútbol es mi gran pasión. Es el gran objetivo de la gran mayoría de los que nos dedicamos a esto. Irme tan lejos, estar cubriendo un Mundial, ser el que lleva la información a los argentinos, estar tanto tiempo al aire fue muy fuerte”, asevera.

En la mesa de Polémica en el Bar

Aunque lo superador llegó luego de conducir Fútbol al Horno (Canal 26) en 2019. Al año siguiente, con Azzaro Mundial, llegó el gran desafío que encabezó en plena pandemia produciendo contenidos en diversas latitudes y viviendo todo tipo de experiencias para adaptarse a una crisis global: “En diciembre de 2019 decido salir a viajar por el mundo. Pasé por Europa y Medio Oriente. Cuando llegué en marzo (declaración de pandemia) al sudeste asiático, quedé cuatro meses varado en Indonesia. Estábamos mi mujer y yo, ya que ella es camarógrafa. Teníamos un presupuesto y la plata nuestra. Pero también, el hecho de quedarnos cuatro meses hizo que los precios se devaluaran por la pandemia y, por ejemplo, pagábamos 50 dólares la noche en una habitación de hotel que quizá salía 200. En julio, cuando se empezó a abrir el tema, nos fuimos a Turquía y ahí empezó a salir el contenido al aire. Hasta ese momento habíamos grabado contenido en Andorra, Qatar, Emiratos Árabes, Omán, Gibraltar, Bangladesh, Tailandia, Malasia e Indonesia. Después teníamos que empezar a recorrer”. El formato fue exitoso porque Azzaro se convirtió en uno de los pocos periodistas en haber hecho un programa por el mundo en plena pandemia.

“Recorrí 28 países e hice 23 emisiones. En plena pandemia me tocó conducir un programa en el que entrevistábamos a futbolistas argentinos que jugaban en ligas menores. Lo interesante era poder hablar con chicos que quizá no sabían lo que era tomar un avión y de repente se encontraban en el sudeste asiático, que quizá no terminaron sus estudios y eso fue un aprendizaje total”, destaca.

Ese programa lo marcó a nivel profesional y fue fuerte a nivel personal: “Eso me dio otra perspectiva desde la comunicación. Me pasó de estar en países muy lejanos, que un argentino que estaba por allá te gritara ‘¡Azzaro!’ y eso es lo que genera la globalización. Fue la experiencia más linda que me dio esta profesión. Transmitimos por América”.

Algunas de las postales que tuvo por el mundo junto a su mujer, Sol, que es camarógrafa. En una de las fotos Flavio está con Gabriel Mercado (Flavio Azzaro)

“Para mí fue impresionante conducir un programa en el mundo en medio de una crisis tan importante. Los protocolos en cada país, el miedo de estar viajando, cómo uno en pos de comunicar cómo se vivía y cómo cada país tenía cada regla, también debíamos adaptarnos. O viajar en trenes, aviones y micros semi vacíos. Fue una odisea”, apunta sobre la arriesgada apuesta que lo dotó de prestigio.

En 2021 regresó a trabajar al país y estuvo en el histórico programa Polémica en el Bar y también comenzó a conducir uno de los noticieros de Crónica TV. Aunque este año vivió otra gran transformación en los medios digitales. Su canal de You Tube genera 6,4 millones de reproducciones mensuales, una plataforma en la que se erigió como líder. Allí sube editoriales, conduce un programa y suele hacer streaming de los partidos de fútbol más importantes.

Flavio Azzaro arrancó desde abajo y en menos de una década logró convertirse en uno de los comunicadores más conocidos de la Argentina. De una radio local con un programa partidario del club de sus amores, a conquistar la televisión abierta y multiplicar su éxito también en los medios no tradicionales.

