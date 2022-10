La cómica frase de Pipo Gorosito sobre la ausencia de Lionel Messi en la gala de Balón de Oro

La gala de Balón de Oro tuvo a un gran ausente: Lionel Messi. Por supuesto, esto no pasó desapercibido y todo el mundo se manifestó al respecto. Es que se trata del futbolista que más galardones obtuvo con siete trofeos.

Y uno de los que volvió a hablar sobre la falta de La Pulga entre los ternados fue Néstor Gorosito, el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Luego del empate sin goles ante Argentinos Juniors por la Liga Profesional, Pipo apeló a una cómica frase para graficar su sorpresa por la ausencia del argentino.

“Benzema es un jugadorazo, merecido lo tiene al Balón. La rompió y es un jugador muy desequilibrante, que hace muchos goles. Tiene todo para ser el número 1 a futuro”, fue el elogio de Pipo Gorosito al delantero francés. Sin embargo, no ocultó su sorpresa por no ver a Lionel Messi.

“Que no esté entre los 50 es cómico, ¿quién votó? Cómo no va a estar Messi entre 50 jugadores, o entre 10 ó 5. Si no está Messi, imaginate si me tienen que votar a mí, soy el 900″, bromeó en diálogo con ESPN.

El entrenador argentino también se refirió al empate con Argentinos Juniors y al duelo de este miércoles ante Boca Juniors en La Plata, por el postergado de la fecha 23 de la Liga Profesional.

“Nos quedamos concentrados porque jugar a los dos días es una locura. Hasta hoy teníamos posibilidades de campeonar matemáticamente, y jugar a los dos días es una locura. Vamos a quedar concentrados para que recuperen los chicos y veremos quiénes están mejor para jugar contra Boca. Mañana no vamos a hacer nada prácticamente y el miércoles vamos a jugar, una locura. Hay que aceptarlo, no podemos hacer nada”, cuestionó Pipo.

En relación a su continuidad en el Lobo, cerró: “Hemos hablado con Pellegrino (presidente de Gimnasia) y con mi representante. Hay muchas posibilidades de que podamos firmar. Queremos hacerlo esta semana y ayer tuvimos una muy linda charla donde la idea es que se quede (Agustín) Cardozo, (Rodrigo) Rey, (Ramón) Sosa, jugadores de Gimnasia, y sobre esa base, con (Leonardo) Morales y (Brahian) Aleman, reforzar donde creamos que tenemos que reforzar, con tres o cuatro para no tapar a los más chicos. Lo más importante es ahora prepararse para jugar con Boca, que es una locura, solo pasa acá”.

