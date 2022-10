¿Entró o no entró?: Controversia por el gol que salvó a Victoria Arenas del descenso a la Primera D

Insólita jugada en el Ascenso: cobraron un gol que no fue

Será seguramente una de las acciones más discutidas del fin de semana en el fútbol argentino. Victoriano Arenas derrotó 2-1 a Lamadrid en la anteúltima fecha del torneo de Primera C tras comenzar abajo en el marcador y se aseguró la permanencia en la categoría. Sin embargo, el tanto que había señalado el empate transitorio del elenco visitante tiñó de polémica el juego que se desarrolló en el Estadio Enrique Sexto de Villa Devoto.

Tras la anotación de Franco Maraia en la primera etapa, Victoriano alcanzó la igualdad en el complemento con un remate cruzado de Matías Ruiz tras una buena maniobra personal. El atacante salió inmediatamente a festejar su anotación, mientras el árbitro Jonathan De Oto dudaba de convalidarlo. ¿El motivo? No quedó claro si la pelota paso por afuera o entró y atravesó un fragmento roto de la red.

El reclamo del elenco local se inició mientras el juez principal miraba a su asistente ubicado del otro lado. “No fue gol”, advirtieron desde la transmisión partidaria de Lamadrid. “No fue gol, pasó la pelota por al lado del palo. Pasa afuera la pelota, es una locura cobrar un gol de eso”, insistió el relator del juego. Luego de un extenso debate, De Oto cobró el tanto. Sobre el final, cuando el reloj ya marcaba 40 minutos, un penal sobre Sergio Salomone le permitió a Diego Leguiza poner el 2-1 que sería definitivo.

El propio entrenador de Arenas, el periodista Luis Ventura, explicó lo sucedido en el programa El ascenso por tres (AM680): “Ese fue el del empate, que hace el Pulga Ruiz. Yo estaba en diagonal. Para mí entró, clarísimo. Cuando van los jugadores a ver la red, estaba rota. El árbitro dio el gol inmediatamente, pero el único que no estaba de acuerdo era el línea, que no sé lo que vio”.

La jugada de la polémica

Victoriano Arenas llegó con estos tres puntos hasta las 12 unidades, lo que lo colocan en el torneo Clausura solamente por encima de El Porvenir y Leandro N. Alem. El Apertura, por su lado, lo finalizó 16° con 18 puntos superando apenas a Puerto Nuevo, El Porvenir y San Martín de Burzaco.

Sin embargo, esta octava victoria en el año le permitió asegurarse la permanencia en la Primera C dejando la lucha por el descenso a la D entre San Martín de Burzaco (26 puntos) y El Porvenir (21) cuando tienen seis unidades en disputa. “Estoy muy contento de haber revertido un resultado que se nos había presentado adverso en el primer tiempo. Vi que teníamos posibilidades de trepar en el resultado porque el equipo estaba jugando bien. Logramos no sólo el empate de arranque, después a través de un penal logramos la definición con Leguiza. De esta manera, nos aseguramos la continuidad en la categoría que era algo que no se podía perder”, expresó Ventura.

“El equipo apareció sobre el final de la rueda. Jugamos mucho mejor, logramos resolver mejor los partidos y los resultados. Muchas veces teníamos resuelto el juego y no el resultado. Perdimos partidos en tiempo de descuento. Eso en algún lugar te duele, te lastima. De a poquito fuimos revirtiendo”, agregó el DT emocionado por el logro.

Este domingo San Martín de Burzaco recibirá a Atlas por la anteúltima fecha del campeonato y El Porvenir será anfitrión de Excursionistas, en un partido que podría marcar su descenso.

