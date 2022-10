Más problemas para Brian Fernández: fue detenido por apedrear un colectivo en Santa Fe

El jugador que pertenece a Colón de Santa Fe fue detenido por arrojarle piedras a un colectivo.

El futbolista Brian Fernández fue detenido por la policía de la ciudad de Santa Fe luego de haberle arrojado piedras a un colectivo. En las imágenes publicadas por varios medios locales se ve al ex jugador de Ferro Carril Oeste, cuyo pase pertenece a Colón, con el torso desnudo y rodeado de efectivos policiales que lo tomaron del cuello para llevarlo al patrullero. “No le hice nada”, se le escucha decir al futbolista.

Según información del sitio Aire Digital de Santa Fe, Fernández (28 años) fue trasladado a la comisaría número 18 luego de ser detenido en la Avenida Santa Fe y la calle Teniente Loza, en el norte de la ciudad. El ex Racing provocó desmanes en la vía pública y arrojó piedras a un colectivo de la Línea 5.

Brian Fernández y un pasado tormentoso con las drogas.

Los antecedentes personales del jugador que era llamado a ser una de las joyas del fútbol argentino por su capacidad goleadora alarman y se suma un nuevo capítulo oscuro a su vida personal.

Fernández tenía contrato con Ferro Carril Oeste en la Primera Nacional, pero tras ausentarse dos días seguido a los entrenamientos fue separado del plantel y no regresó a Caballito. El futbolista había sufrido recaídas por su adicción a las drogas durante su etapa en Deportivo Madryn, en 2022.

En Ferro tuvo dos etapas, y en 2021, cuando parecía encaminarse en un equipo que peleó por el ascenso, volvió a derrumbarse emocionalmente y no terminó jugando las semifinales del Reducido ante Quilmes. Brian jugó 30 partidos y convirtió 13 goles en Oeste.

“El fútbol siempre da revancha. Yo nunca bajo los brazos. Mi lucha es diariamente. Hoy estoy acá demostrando lo que sé, lo que más me gusta. Más que nada regalarle estos goles y mi juego a la gente que es lo único que me sale bien, que yo siento que hago bien. Yo confío en mí siempre digo que soy el mejor, porque me la creo que iba a hacer dos goles, y lo pude cumplir. Ese pensamiento hace que yo siempre siga para adelante. Que me tropiece pero que siga. Esa es mi lucha, caerme y seguir seguir y seguir. Gracias a Dios hoy estoy bien, agradecerle a mí familia que me está mirando y mandarle un beso muy grande a todos mis hermanos y aquellos que siempre están conmigo”, había dicho el 27 de octubre de 2021 tras marcarle dos goles a San Telmo.

Brian Fernández festeja uno de sus goles ante San Telmo con la camiseta de Ferro (Télam)

Los problemas de Brian Fernández con las adicciones salieron a la luz en 2015, cuando defendía la camiseta de Racing. Dio positivo a un control antidopaje por cocaína que le generó un año y medio de sanción. Al retornar, y luego de jugar a préstamo en diversas instituciones, tuvo un destacado rendimiento en Unión La Calera de Chile (marcó 11 goles en 12 partidos) y Necaxa de México (16 conquistas en 30 juegos). Estas grandes actuaciones lo llevaron a los Portland Timbers, quienes pagaron una millonaria cifra.

Luego, Fernández se sumó a a Colón en enero de 2020 luego que el equipo de la MLS decidiera romper su contrato tras haber evadido un protocolo en contra de las adicciones a las drogas. En Santa Fe disputó un total de cinco encuentros y anotó un gol: frente a Independiente en noviembre del año pasado. En el Sabalero el delantero también sufrió algunos conflictos extradeportivos y no se presentó a entrenar durante varios días. Desde la provincia surgió el rumor de que Brian había desaparecido y que su familia había hecho la denuncia a la Policía ya que al jugador no lo encontraban. Sin embargo, el propio futbolista y sus allegados se encargaron de desmentir la noticia.

