Fernández aprovechó la ocasión para responderle a Riquelme: “Ese mensaje me llenó el corazón de alegría! Nunca pensé que ibas a mandar un mensaje para mí. Una vez me acuerdo jugamos amistoso con Boca, él mirando desde afuera. Y yo estaba en Defensa y Justicia. Escuché que dijo ‘qué bien que juega a la pelota Defensa, no es tan difícil, es dársela al del mismo color nada más’. Me hizo reír ese día pero es la realidad. Así que hay que jugar a la pelota, no al fútbol. Somos jugadores de fútbol pero jugamos a la pelota”.