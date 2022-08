Astrada reveló cómo intentó ayudar a Cirigliano y el impacto que le provocó su detención: “Fue un golpe muy fuerte”

Leonardo Astrada reveló el gesto que tuvo con Ezequiel Cigliano hace unos años cuando se enteró de sus problemas. Además, su reacción cuando se enteró de la detención

El caso de Ezequiel Cirigliano, el ex jugador de River Plate que fue detenido e imputado de tres delitos, entre ellos “tentativa de robo calificado”, caló hondo en el mundo del fútbol. Este jueves, Leonardo Astrada, entrenador que lo hizo debutar en la Primera de River Plate, se refirió al tema y confesó cómo quiso ayudarlo hace unos años cuando se enteró que el volante ya presentaba algunos problemas.

“Cuando me voy de River y él empezaba a aparecer sabía que había tenido algunos episodios de inestabilidad. Él estaba de novio con la hija de un amigo, ahí conseguí el teléfono y hablé con él para ponerme a disposición para lo que necesitara. Después ellos terminaron rompiendo relación y se va a Italia, que ahí seguían en contacto, pero ya no tuve más novedades. Me fui enterando que estuvo en Godoy Cruz, en Tigre”, contó el Negro en el programa Equipo F de ESPN, en el que es panelista.

“Es una lástima porque es un ser humano excepcional. Un chico muy tímido, vos te ponías a hablar con él y le costaba hablar. La verdad que cuando me encontré con esta novedad fue un golpe muy grande”, remarcó el ex mediocampista central, que al ocupar el mismo puesto que Cirigliano le vio condiciones y por eso lo promovió.

El jugador surgido del Millonario quedó imputado de tres delitos, entre ellos "tentativa de robo calificado"

“No me sorprendió lo que pasó ahora porque en ese momento ya se hablaba de las juntas que él tenía. Por eso yo me había acercado para ver si él podía aislarse un poco de ahí, pero bueno, son decisiones que ellos toman y son elecciones de vida, lamentablemente”, agregó.

En un momento la conductora Luciana Rubinska apuntó a los contextos que en ocasiones tienen algunos jugadores y cómo los condiciona. En sintonía con ese concepto, Leo sentenció: “Hay miles de futbolistas así”. Sobre el tema otro que lo dirigió y que ocupó su mismo puesto fue Matías Almeyda, quien también tuvo un gran gesto en la actualidad con Cirigliano.

Astrada no ocultó sus sensaciones al ver la imagen de Cirigliano detenido. “Cuando me mandaron la imagen, fue un golpe muy grande. Yo estaba fuera del país y me golpeó muy fuerte porque uno lo conocía un poquito más en su juventud y creíamos que había posibilidades para que el encarrile y se encaminara”, destacó.

Cirigliano llegó ser capitán de River Plate luego del ascenso en 2012

“Por lo que me comentan cuando él volvió de Europa tuvo una decepción muy grande porque se quería quedar en Verona. No sé por qué la negociación no se le dio, eso también lo hubiera ayudado”, reveló Astrada.

El lunes de la semana pasada, Cirigliano fue capturado con un arma de fuego en la localidad bonaerense de Caseros y aprehendido presuntamente por haber intentado ingresar a una casa con fines de robo y efectuando disparos. Sin embargo, su abogado y un primo del ex volante central de River negaron las versiones y se refirieron a la salud mental del ex futbolista. Aseguraron que no había ido a cometer ningún robo y que sufre una “gran depresión” provocada por no haber podido regresar al club de Núñez. Fue imputado por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio”.

El volante central fue una promesa de River Plate y en su momento lo compararon con Javier Mascherano. Debutó a los 18 años de la mano de Astrada, quien era el entrenador del equipo en 2010. Ezequiel siguió en el club y atravesó la temporada en la Primera Nacional y una vez que el Millonario volvió a Primera en 2012, llegó a ser capitán del equipo. Con la camiseta de la entidad de Núñez disputó un total de 53 encuentros. También jugó en selecciones juveniles y estuvo en el radar de grandes clubes como Manchester United y Manchester City.

