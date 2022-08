El sorprendente comentario de Alina Moine sobre el futuro de Marcelo Gallardo en River Plate

Marcelo Gallardo y Alina Moine manejan un bajo perfil sobre sus vidas privadas, pero desde hace años se instalaron diversos rumores que los vinculan sentimentalmente. Las versiones de romance habían surgido en septiembre de 2019. Por aquel entonces, la información contaba que la periodista y el entrenador se habían enamorado después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de River en la Copa Libertadores, en diciembre de 2018. Sin embargo, ambos se ocuparon de desmentirlo cada vez que pudieron. Incluso en abril de este año, cuando se reavivó el tema tras un supuesto viaje juntos por Salta.

En este contexto, la conductora de SportsCenter realizó un análisis en el que puso en duda la continuidad de Napoleón al frente del equipo de Núñez. En su programa habitual de las mañanas por ESPN, Alina entabló un diálogo con Damián Manusovich, en los tradicionales análisis que realizan los especialistas sobre la actualidad del fútbol argentino. “Yo creo que, sin dejar de lado el torneo local, Gallardo está armando el River de la Copa Libertadores del año que viene. Tuvo muchas incorporaciones en este mercado de pases y en el anterior. Es un gran cambio. Está armando el River del futuro”, deslizó el ex lateral izquierdo de San Lorenzo, con una clara sentencia en que no se puede imaginar a un Millonario sin el Muñeco.

Sin embargo, para la popular periodista las cosas no están tan claras en los pasillos del Monumental. “A Gallardo se le termina el contrato a fin de año, eso es una realidad”, comenzó en su discurso. Y continuó: “Vos no te haces ese planteo; pero quedate tranquilo que Francescoli sí se lo plantea, porque es lo que corresponde”...

En sus argumentos, Moine se basó en los antecedentes más cercanos y evitó comentar alguna hipotética conversación que haya tenido con el DT. “Si yo analizo discursivamente a Gallardo en sus últimas renovaciones, le doy un 0,01% de posibilidades de renovar contrato por tres años”, sorprendió.

“Acá me baso en los discursos de Gallardo, es lo último que me imagino. Son ocho años, es muchísimo. Una renovación año a año, como siempre, ya será algo muy personal”, explicó la conductora. Y profundizó: “Yo no me imagino a un Gallardo firmando por tres años de ninguna manera. Los últimos contratos de él tuvieron una duración de un año, y siempre se trajeron refuerzos con proyección, muchos jugadores en los cuales Gallardo proyectaba el futuro”.

“Pensando en lo positivo para el hincha de River y para la dirigencia, se puede hablar de este tiempo largo que va a haber por el parate del Mundial. Es un año excepcional, que se termina temprano, a fines de octubre. Tenes un receso muy largo y una pretemporada muy distinta. Esto puede llegar a ser positivo para River, que no sea todo tan inmediato”, completó.

Mientras tanto, el Muñeco recibió buenas noticias en el segundo entrenamiento de la semana con la vuelta del colombiano Miguel Borja y el alta médica para el chileno Paulo Díaz, David Martínez, Matías Suárez y Milton Casco. El delantero cafetero, autor de un gol en el triunfo ante Central Córdoba por 3 a 0, se entrenó con normalidad luego de superar un cuadro gripal. De esta manera, el entrenador podrá contar con el ex Junior de Barranquilla, quien disputó un buen partido el domingo pasado, en el Más Monumental. Sin dudas, Napoleón evaluará en estos días si lo mantiene en la formación inicial o si el juvenil surgido del club recuperará su lugar.

