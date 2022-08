Los provocadores gestos de Mauro Zárate a la platea de San Lorenzo tras ser reemplazado en la derrota de Platense

Tras ser reemplazado en la derrota de Platense, el ex delantero de Vélez hizo polémicos ademanes frente a los hinchas del Ciclón

En el Pedro Bidegain se vivió un momento de tensión. El público que se acercó al Nuevo Gasómetro disfrutó de una fiesta por la victoria de San Lorenzo ante Platense por 2 a 0. Pero a los 29 minutos del complemento, cuando Omar De Felippe decidió realizar variantes en su equipo, los hinchas se cargaron los pulmones para silbar y repudiar a Mauro Zárate, el delantero que en su momento estuvo identificado con Vélez y también tuvo su paso por Boca.

La variante que decidió hacer el estratega del Calamar no pasó desapercibida. No fue por el ingreso de Vicente Taborda, sino por la salida del experimentado goleador de gran trayectoria por Europa. Mauro Zárate no soportó el reproche generalizado y antes de abandonar la cancha para sentarse en el banco de suplentes respondió con gestos hacia la platea.

Como si quisiera repasar su trayectoria, el ex ídolo del Fortín hizo movimientos con sus manos, como si él hubiese dado la vuelta olímpica más veces que la entidad de Boedo. Sin dudas, se trató de una provocación hacia los simpatizantes del Ciclón que se encontraban más cerca.

Cabe recordar que en la fecha pasada, Mauro Zárate vivió el momento más polémico desde que desembarcó en Platense. El goleador marcó uno de los tantos de su equipo en la victoria 3-1 contra Banfield en Vicente López y se lo gritó a un hincha en particular que lo había insultado. Tras sellar el 1 a 1 parcial con un penal, el atacante corrió en búsqueda de aquel fanático del Calamar que, evidentemente, le había recriminado algo antes. “La concha de tu madre”, le dijo en varias oportunidades, mientras pateaba un cartel. En la tribuna, el insultado se rio y continuó con sus críticas hacia el futbolista.

Sin dudas el episodio llamó la atención por lo identificado que el experimentado jugador tenía a quien lo había agredido verbalmente. Lo increíble fue que tiempo después, tras el 2-1 convertido por Jorge Benítez, volvió a buscarlo. Nuevamente, lo señaló, le hizo el gesto del Topo Gigio, lo insultó y le gritó: “Cantá ahora”. Sin dudas, Mauro no está pasando por su mejor momento en Vicente López.

*Las mejores jugadas del triunfo de San Lorenzo sobre Platense

