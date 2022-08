Una ex figura de Boca Juniors apuntó contra Benedetto tras el cruce con Zambrano: “Estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar”

El ex defensor de Boca analizó el nuevo conflicto en el equipo

Boca Juniors atraviesa un nuevo conflicto interno que nada tiene que ver con el nivel futbolístico que mostró el Xeneize ante Racing en el Cilindro. A pesar del bajo rendimiento en el primer tiempo, el equipo que dirige Hugo Ibarra mejoró su versión en el complemento y en los minutos finales tuvo varias ocasiones para quedarse con el clásico. Pero todas las miradas estuvieron puestas en el enfrentamiento que protagonizaron Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo.

Una discusión entre ambos camino al vestuario acabó con el defensor peruano con visibles marcas en su rostro y al delantero, desencajado. Tras la reunión que tuvo el plantel con Juan Román Riquelme en la madrugada del lunes y a la espera del posible anunció de sanciones para ambos que haría la directiva del club, el que habló fue un histórico de la época de Carlos Bianchi.

Cristian Traverso, que desde hace ya un tiempo es analista de fútbol en la TV, se refirió al escandaloso cruce que dio que hablar. “Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar. Claro. En qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro”, dijo el ex defensor xeneize en el programa que participa en TyC Sports.

“¿Qué hacés si sos Zambrano?”, fue su primera pregunta hacia el resto de los participantes del segmento. “Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar”, agregó Traverso.

Benedetto y Zambrano, protagonista de la pelea en Boca

Luego de hacer hincapié en lo que dejó la pelea entre Zambrano y Benedetto, y dejar en claro que el peruano fue el que quedó mal parado, apuntó contra el goleador de Boca por volver a estar en el centro de la escena por un nuevo conflicto de los varios que tuvo en los últimos meses. “Estoy cansado de las disculpas, eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro. No te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Dejate de joder. Me cansó”, dijo.

Y agregó: “Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada. ¿Cómo lo vas a exponer a tu compañero?”, finalizó Traverso en su exposición sobre lo ocurrido entre el defensor y el atacante.

Más allá de las palabras del ex marcador central del Xeneize en la era dorada de Boca a principios del 2000, habrá que ver qué sucederá en las próximas horas con el futuro de ambos futbolistas. En la reunión que Riquelme tuvo con todos los jugadores del plantel en el Hotel Intercontinental, el vicepresidente primero habría advertido que “se cruzó un límite” y que “le faltaron el respeto al hincha de Boca”. Al igual que sucedió tras el encontronazo, el N° 9 del equipo se habría disculpado en medio de la reunión. Pero eso no bastaría para que ambos no sean sancionados.

Benedetto y Zambrano no estarían dentro de los convocados de Ibarra para el duelo ante el Rosario Central de Carlos Tevez. Además de una posible pena deportiva (se podrían sumar algunos cotejos más), tampoco se descarta que haya una multa económica por la gravedad del hecho. De esta manera, la dirigencia xeneize buscaría marcar un precedente para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

