La medida drástica que analizan en Racing contra Chiquito Romero por continuar su carrera en Boca

Chiquito Romero dando una charla a los arqueros de las divisiones juveniles de Racing, antes de firmar con Boca. Foto: Racing Club

La llegada de Sergio Romero a Boca generó un cortocircuito en Racing. Es que el arquero surgido de la Academia firmó su contrato con el Xeneize luego de haber estado trabajando en el predio Tita Mattiussi, donde se formó en las divisiones menores del club de Avellaneda. Chiquito sabía que en el equipo de Fernando Gago no tendría el lugar que le iba a entregar Hugo Benjamín Ibarra del otro lado del Riachuelo. Con Chila Gómez y Gabriel Arias, la entidad albiceleste tenía el puesto cubierto, mientras que el conflicto interno entre Agustín Rossi y el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme le abriría las puertas de La Bombonera.

La decisión del ex arquero de la Selección fue acompañada con una frase que despertó susceptibilidades en Avellaneda. “Este era un paso importante en mi carrera para tener continuidad, y si me hubiera llamado Racing seguramente hubiera ido allí, pero esa oferta nunca llegó, así que sabrán ellos la puerta que tienen que ir a tocar. Esto es un trabajo y yo tengo hijos que mantener, así que no veo porqué se enojarían sus hinchas”, advirtió Chiquito. Además, deslizó un análisis que no cayó para nada bien en los pasillos del Cilindro: “Estoy feliz con la posibilidad que me da Boca. Ya tomé el reto de ir a Venezia sabiendo que iba a pelear los puestos de abajo en Italia (descendió), y ahora vengo al más grande de Argentina a pelear por un lugar”.

Esa sentencia hizo reaccionar a Víctor Blanco, quien en diálogo con Radio La Red manifestó su decepción. “Lo de Romero a Boca duele, pero le deseo lo mejor. En Racing hicimos todo lo que había que hacer y lo mimamos mucho. Cuando hablé me dijo que su prioridad era Europa”, subrayó el presidente de la Academia. Y sentenció: “Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha... Me duele verlo con la de Boca, Racing es un club muy grande. el enojo del hincha es lógico”.

Por lo tanto, en las últimas horas se analiza tomar una medida drástica. Según se instaló en el mundo racinguista, en la próxima reunión de la Comisión Directiva, se considerará la posibilidad de modificar el nombre de Sergio Romero de la cancha 1 del Predio Tita Mattiussi.

De inmediato, la noticia se transformó en un debate en las redes sociales y la cuenta partidaria que apela al humor llamada Humo Racinguista propuso rebautizar el campo con el nombre del arquero que permaneció en el club durante la última Promoción contra Belgrano de Córdoba: Wally Martínez Gullota.

La propuesta humorística de @HumoRacinguista

Cabe señalar que Sergio Romero estuvo dando charlas motivacionales a los jóvenes que actualmente entrenan en el predio con la misión de instalar el sentido de pertenencia. Además, Chiquito siempre se caracterizó por mostrar su faceta solidaria con las divisiones inferiores, en las que realizó constantes donaciones para la mejora de la infraestructura y material de utilería.

