10 momentos del anuncio de Chiquito Romero en Boca: la propuesta de Europa que rechazó, el rol de Marcos Rojo y una polémica frase sobre Racing

Sergio Romero fue presentado como flamante refuerzo de Boca Juniors. “Antes que nada, buenas noches a todos y gracias por estar acá. Yo dije que no iba a tapar a un chico en Racing, luego desde Boca se comunicaron para saber si estaba libre y me puse a disposición. Estoy contento de la posibilidad que me dieron, creo que es un paso adelante en mi carrera”, fueron las primeras palabras de Chiquito, que firmó un vínculo con el Xeneize hasta diciembre de 2024.

Sobre cómo se encuentra físicamente, el guardameta con más presencias en la historia de la selección argentina, contó: “El año pasado me tocó ir al Venezia para demostrarle a la gente que estaba bien físicamente. Y lo hice, le demostré a todo el mundo, sabiendo que iba a pelear en los puestos de abajo. Después de un año que no me tocó jugar mucho, este es un paso hacia adelante en mi carrera, vengo al club más grande de la Argentina. Estoy preparado para demostrar cómo lo hice en el el arco de la selección argentina”.

A la hora de contar los detalles del llamado de Boca Juniors, Chiquito Romero dijo: “Le conté a Román que tenía posibilidades de seguir en Europa. Dijeron que tenía propuestas de jugar en la segunda de Italia, no sé de dónde salió eso. Sí tenía propuestas para seguir en la Premier de Inglaterra, pero hablando con mi señora en casa decidimos que era una muy buena oportunidad jugar en Boca, ser parte de este club y hacer lo mejor posible. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida”.

“Hubo una diferencia muy grande sobre la vez anterior que me llamó Guillermo (Barros Schelotto en 2017). Yo pertencía al Manchester United y Boca debía comprar mi pase. Nunca ha sido fácil que un club vaya y le compre un jugador al United. Había que poner mucha plata. Él fue la única persona que me llamó en su momento y se lo dije, ahora es distinto. Estoy libre, tenían que hablar directamente conmigo. Me plantearon la posibilidad y fue algo muy rápido, en cuestión de dos o tres días, arreglamos y hoy estamos acá”, explicó respecto a su llegada.

Sobre este punto, Romero también reconoció que el rol de Marcos Rojo, ex compañero suyo en la selección argentina y en el Manchester United, fue clave: “Siempre hablo con él, desde el día que vino a Boca me está quemando la cabeza para que venga. Somos muy amigos, tenemos una gran relación. Sabía de los objetivos del club, y la posibilidad estaba desde el momento que Román me llamó hace dos o tres días. Ahora, desde mañana me meteré de lleno en el mundo Boca para aportar y sumar que tenemos jugadores de muy buena calidad”.

A la hora de analizar si este paso lo acerca a la selección argentina, Chiquito afirmó: “En este momento pienso más en tratar de devolverle a Boca la posibilidad que me está dando y no pienso en la Selección. Cada cosa es desencadenante de lo que uno logra. Primero quiero ponerme a disposición ahora, que vea cómo estoy para jugar, y todo lo demás vendrá después. Si Dios quiere y uno cumple los objetivos, las cosas vienen solas”.

“Físicamente estoy muy bien. Tuve la oportunidad después de la operación de rehabilitarme con la gente de la AFA que me abrió las puertas. Soy un agradecido al Chiqui Tapia y a todo el departamenteo médico de la Selección. Si DT decide que tengo que hacer una mini pretemporada lo haré sin problemas, sino competiré a la par del grupo. No tengo ningún problema”, continuó sobre su físico.

Romero sobre la posibilidad de atajar ante Racing en el Cilindro.

Un tema recurrente fue su identificación con Racing Club, que justamente será el rival del próximo domingo en Avellaneda por la Liga Profesional. “Lo tomaré como un profesional, todo el mundo sabe que soy hincha de Racing, pero el fútbol es un trabajo y hoy me debo a Boca. Tengo que hacer todo para que le vaya bien. Puede darse mi debut en Avellaneda, pero tengo que defender estos colores, si me toca estar iré a buscar los tres puntos”

Sobre la reaccion de los hinchas, enfatizó: “Todos somos muy pasionales, la realidad es que esto es un trabajo. Tengo que trabajar porque tengo familia e hijos y era un paso importante en mi carrera tener continuidad. Cuando se presentó este club es muy difícil decir que no. Si se presentaba Racing seguramente hubiese aceptado, pero no se presentó. Sabrán ellos (por los hinchas de Racing) dónde tendrán que tocar la puerta. Pero no se presentaron, fue Boca el que se presentó”.

Para terminar, contó cuáles sus expectativas en el arco de Boca Juniors. “Siempre se ha hablado que esta cancha late, tiembla y esas cosas. Gracias a Dios he tenido suerte en mi vida y me tocó defender arcos importantes tanto dentro como fuera del país. Trataré de hacer lo mejor y aportar todo lo que sé para que a Boca le vaya bien”.

