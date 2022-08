Las perlitas de la llegada de Sergio Romero a Boca Juniors: el anticipo de Eliana Guercio y el llamativo detalle en las imágenes que publicó el club

Eliana Guercio junto a su esposo, Sergio Romero

Boca Juniors anunció a Sergio “Chiquito” Romero como flamante refuerzo. “Llego al club más grande de Argentina”, fue su carta de presentación, en una conferencia celebrada en la Bombonera. “En este momento en lo único que pienso es en devolverle a Boca lo que me está dando y no en el seleccionado argentino. Si acá va todo bien, puede ser un desencadenante para volver a la selección, pero eso se verá con el tiempo”, continuó el arquero de 35 años, quien ostenta el récord de presencias con el buzo de la selección argentina.

“Estoy feliz con la posibilidad que me da Boca. Ya tomé el reto de ir a Venezia sabiendo que iba a pelear los puestos de abajo en Italia (descendió), y ahora vengo al más grande de Argentina a pelear por un lugar”, resaltó Chiquito Romero, quien tuvo una cálida bienvenida de parte del Xeneize.

El experimentado arquero se transformó en refuerzo del Xeneize. Así lo presentó el club en las redes sociales

Primero Boca Juniors compartió por un compilado con sus mejores momentos a lo largo de su trayectoria. Luego, compartió una foto con la figura del arquero vestido con la indumentaria del club y pisando en el arco del estadio que da la espalda a La 12. Y precisamente, un detalle no pasó desapercibido en la imagen: posó con unos guantes con los colores de Argentina.

“No sé de dónde salió que iba a jugar en la segunda de Italia. Sí es cierto que tenía ofertas de la Premier League, pero hablando con mi señora (la modelo Eliana Guercio) convinimos en que venir a vivir otra vez a Argentina y jugar en Boca era lo más conveniente”, advirtió.

El detalle bien argentino en los guantes de Chiquito Romero en su presentación en Boca Juniors (@BocaJrsOficial)

Justamente, Eliana Guercio fue la primera pimera en anticipar el gran salto que iba a dar su esposo. Días atrás compartió en su cuenta de Twitter e Instagram un video con la preparación física de Chiquito Romero. “Pasaron 4 meses, de verdad? Y estás ASÍ, mamita!!! Mejor que antes gracias a estos genios Luis García, Pablo Capuchetti, Walter Insaurralde, David Rabellino, Daniel Martínez, a toda la AFA por dejarlo rehabilitarse ahí, a Racing por prestarle el Tita y a Ale Santillán. Volvió💜!”, fueron las palabras de aliento que le dejó Eliana.

“Anteriormente pude venir ya a Boca cuando me llamó Guillermo (Barros Schelotto) y debo reconocérselo, porque fue el único que lo hizo en aquel momento, pero entonces era difícil porque tenían que pagarle mi pase a Manchester United”, reveló. Y aseguró que su “amigo” de los tiempos de la selección, Marcos Rojo, fue el que más insistió para que viniera a Boca. “Marcos se la pasaba quemándome la cabeza para que venga a Boca y ahora que me llamó Román (Riquelme), en tres días nos pusimos de acuerdo”, refirió.

La esposa del flamante arquero de Boca Juniors compartió en las redes la preparación de Chiquito

“Por suerte en la AFA me pude recuperar muy bien (de una lesión ligamentaria) y debo agradecerle a (Claudio) “Chiqui” Tapia porque se puso a mi disposición para eso. Estoy físicamente bien, pero si me dicen de realizar una pretemporada para ponerme a punto, lo haré”, avisó.

Claro que en los últimos tiempos estuvo entrenándose en el club donde comenzó su carrera, Racing Club, por lo que se especuló con la posibilidad de que volviera a Avellaneda, pero finalmente ese llamado nunca se concretó porque su técnico, Fernando Gago, tiene bien cubierto ese puesto con Gastón “Chila” Gómez y el ya recuperado Gabriel Arias.

“Este era un paso importante en mi carrera para tener continuidad, y si me hubiera llamado Racing seguramente hubiera ido allí, pero esa oferta nunca llegó, así que sabrán ellos la puerta que tienen que ir a tocar. Esto es un trabajo y yo tengo hijos que mantener, así que no veo porqué se enojarían sus hinchas”, advirtió.

Esto repercutió inmediata y negativamente en el club de Avellaneda, cuyo presidente, Víctor Blanco, sostuvo que Romero no fue tenido en cuenta “porque Racing tiene dos arqueros de categoría como Arias y Gómez. Pero lo que dijo no es conveniente, y no digo que para siempre, pero por un buen tiempo se cerró las puertas de nuestra institución”.

Racing; AZ Alkmaar, de Países Bajos; Sampdoria, de Italia; Mónaco, de Francia; Manchester United, de Inglaterra y Venezia, de Italia, fueron las camisetas que vistió “Chiquito”, que con 96 presentaciones es el arquero con más presencias en la selección mayor argentina entre 2007 y 2018, cuando a último momento el entrenador de entonces, Jorge Sampaoli, lo dejó por lesión afuera del Mundial de Rusia. Hoy se sumó Boca.

LAS MEJORES FRASES DE LA PRESENTACIÓN DE CHIQUITO ROMERO EN BOCA JUNIORS:

“Voy a demostrar que soy el arquero de Boca como hice con la Selección Argentina”.

“Venir a Boca fue una de las mejores decisiones de mi vida”.

Romero sobre la posibilidad de atajar ante Racing en el Cilindro.

