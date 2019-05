"De la gestión de Marín no puedo decir nada, porque en esos años estaba en la pensión y no me faltó nada. Tenía contención, buenos entrenadores, buena alimentación… estaba en un club que estaba a la altura de un grande, pero con Fernando De Tomaso parecía un club de barrio. Tuvo una mala gestión, igual que Molina. Entiendo que son fanáticos de Racing, pero tal vez estuvieron mal asesorados. Yo no sé si me conocían. Incluso cuando era el arquero del equipo. Estaban perdidos", argumenta el mendocino.