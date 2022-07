La familia de Daniel Passarella aclaró el estado de salud del ídolo de River Plate

Daniel Passarella presidió a River entre 2009 y 2013

Durante las últimas horas se difundieron diferentes versiones periodísticas que indicaban que Daniel Alberto Passarella padecía una “enfermedad neurodegenerativa”. Sin embargo, este miércoles la propia familia del ex capitán y entrenador de la selección argentina desmintió este informe de salud a través de un breve comunicado que fue distribuido por su abogado Marcelo Vázquez Aguiar.

“La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto a la salud de Daniel, en las que se mencionan diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”, señala el escrito que llevó la firma de su esposa Graciela Benvenutto y del hijo del Kaiser.

“Las circunstancias de haber estado alejado de sus amigos y de su actividad habitual, aunado a su problema de sordera que contribuyó a aislarlo mucho más, perjudicaron su estado de ánimo de manera esporádica. Tiene el apoyo incondicional de su familia para su pronta recuperación. Pedimos a los medios que no perjudiquen más con noticias no corroboradas a Daniel y a nuestra familia”, continúa.

Con esto, queda descartada la versión que indiciaba que el ex entrenador de la selección argentina tenía alguna enfermedad “parecida al ELA”, como se había señalado hace algunas horas y que habían encendido las alarmas del mundo del fútbol.

Passarella se alejó del fútbol después de lo que fue su presidencia en River Plate desde diciembre de 2009 hasta diciembre de 2013, durante la cual el club descendió a la B Nacional. Desde entonces se lo ha vinculado como posible técnico de distintos clubes e incluso selecciones, como la de Bolivia, pero finalmente nada de esto se concretó y el Kaiser no regresó al banquillo. Cabe señalar que es el único futbolista argentino en haber ganado los dos Mundiales, 1978 y 1986, aunque en este último no pudo disputar ningún partido por una intoxicación sufrida previo al inicio del certamen.

En junio de este año, Oscar Ruggeri reveló que había mantenido una charla telefónica con el ex capitán de la Albiceleste: “No nos juntamos... lo voy a decir, hablé con él, me atendió. Quedamos en que vamos a tomar un café”. Sobre los temas en la charla, contó: “Le dije a Daniel, ‘Vos no te das cuenta que sos muy groso para que no se sepa nada tuyo’”.

A sus 69 años, la última aparición de Passarella fue en una entrevista que le dio en 2021 a La Tercera de Chile, en la que comentó que estaba listo para volver a ponerse el buzo de entrenador: “Que no empiece la conversación por la plata que quiero ganar, que el diálogo se inicie con el proyecto que voy a presentar”. En aquella nota se mostró dolido por la muerte de Diego Maradona, la cual calificó como una “tragedia”, y también se había manifestado entusiasmado con el presente de la selección argentina.

