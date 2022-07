Un ex preparador físico de Maradona contó la mentira relacionada a Passarella que le decía a Diego para motivarlo

Elvio Paolorosso y una anécdota de la preparación para la última vuelta al fútbol de Pelusa

El enfrentamiento entre Diego Maradona y Daniel Passarella es una historia conocida por todos en el mundo del fútbol argentino. El cruce se puso en marcha cuando el histórico capitán de la selección argentina perdió la cinta con la llegada de Carlos Bilardo al equipo, que se le otorgó al icónico número 10.

Una pelea en las vísperas del comienzo de la Copa del Mundo en México 1986 dinamitó una relación que nunca llegó a recomponerse. Pero más allá de lo que sucedió antes de que Argentina se consagre como la mejor del mundo, los años pasaron y ahora se conoció una particular anécdota que está relacionada con los últimos tiempos de Maradona como jugador profesional.

Elvio Paolorossi, quien supo ser el preparador físico de Bilardo en su etapa como DT de Boca Juniors, recordó cómo motivó a Pelusa en la pretemporada especial que hizo para su último regreso con la camiseta azul y oro previo a su despedida final del fútbol.

“A Diego, por ahí le decías ‘tenés que hacer esto’ y por ahí no te lo hace. Me acuerdo cuando lo fui a entrenar en el último regreso. Porque él, antes de retirarse en Boca, tuvimos una pretemporada. Nos fuimos tres meses a Villa La Angostura, al lado de San Martín de los Andes, a Bahía Manzano, y después nos fuimos a Canadá, donde estaba el hermano, ahí estuvimos entrenando con Ben Johnson”, comenzó el relato el PF que supo trabajar con Gerardo Martino en la selección argentina.

“Me acuerdo que él a veces no quería trabajar. ‘No, hoy no quiero trabajar’, me decía. Entonces yo recordé que él había tenido unas pequeñas diferencias con Passarella, se había dicho de todo por los medios, entonces le digo ‘¿vos sabés que escuché esta mañana?’ y me dice ‘¿Qué?, que Passarella dijo que vos no podés jugar más, que sos un gordito’ Ese día entrenó a la mañana, a la tarde y a las 2 de la mañana, me llamó y me dijo ‘vamos a un gimnasio’ que había uno abierto las 24 horas en Canadá para entrenar. Hizo triple turno”, agregó Paolorosso en diálogo con Súper Deportivo Radio.

Elvio Paolorosso junto a Caniggia y Maradona en Boca

A pesar de que ambos no llegaron a recomponer su relación, Maradona y Passarella tuvieron un encuentro en los últimos tiempos. Fue en la antesala de la final del Mundial Rusia 2018 cuando ambos se encontraron en las entrañas del Estadio Olímpico Luzhniki. En el marco de una invitación que realizó la FIFA para grandes jugadores de la historia de la Copa del Mundo, Diego se reencontró con el hombre que levantó el trofeo en Argentina 78: allí se saludaron, se dieron una palmada y cada uno siguió su camino.

La anécdota que recordó el ex preparador físico del combinado argentino se produjo en el marco de un plan especial que hizo El Diez para ponerse la camiseta de Boca en 1997. A mediados de aquel año, Maradona había viajado a territorio canadiense y fue ahí donde sumó a su equipo al ex velocista, que había dado doping positivo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y que por reincidir fue suspendido de por vida por la federación de atletismo.

Unos meses antes de jugar aquel recordado encuentro ante River Plate en el Monumental, que la visita ganó gracias al tanto de cabeza de Martín Palermo y en el que el número 10 salió en el entretiempo reemplazado por Juan Román Riquelme, fue que Maradona visitó la Universidad de York en Canadá para el último tramo de la que fue su última puesta a punto para salir a la cancha.

