El Patrón Bermúdez habló de la “propuesta gigante” que Boca Juniors le hizo a Agustín Rossi para renovar su contrato

Finalmente después de mucho ruido, en la jornada de ayer se reunieron integrantes del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Agustín Rossi y su representante para entablar nuevas conversaciones sobre su renovación del contrato. El arquero y figura del equipo tiene vínculo hasta mediados de 2023 y su agente había deslizado publicamente que era difícil que se llegara a un acuerdo por el poco tiempo disponible para negociar. Tras el cónclave, Jorge Bermúdez habló con la prensa.

“Esperamos que en los próximos días les podamos dar la buena nueva al hincha y al socio de Boca de que vamos a tener a Agustín por mucho tiempo más. Se hizo una propuesta muy importante ye stamos muy contentos, muchachos, eso es lo más importante”, declaró el Patrón, uno de los integrantes del Consejo que estuvo presente en la charla con el arquero y su apoderado.

En cuanto a los detalles del mitin, el colombiano aportó: “Fue una reunión amena, con mucho respeto, muy positiva. Estamos muy ilusionados de que se pueda firmar el contrato en los próximos días”. Cuando le consultaron si eso era lo máximo que el club podía ofrecer, evadió al contestar que “estamos muy contentos por lo que se le ofreció”. Y calificó la oferta: “Se hizo una propuesta gigante, importante, estamos muy ilusionados en que se pueda firmar”.

Extraoficialmente se mencionó que Boca quitó el tope de dólar del contrato de Rossi (estaba fijado en 50 pesos, según informó su representante) y habría propuesto extender el vínculo hasta diciembre de 2026. Ni el golero de 26 años ni su acompañante ofrecieron declaraciones y sensaciones sobre lo hablado hasta el momento.

En el último partido ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera (victoria 3-1 de los de Hugo Ibarra), los hinchas dieron su veredicto al ovacionarlo y se refirieron a su conflicto por la renovación: “Rossi es de Boca, de Boca no se va”. Y en el CDF tomaron nota de ese “pedido”...

“Tiene 50 pesos de tope de dólar hace cuatro años. No tiene sentido hablar de cifras que no están acordes a la realidad. Siempre el que queda pegado es el jugador. Lamentablemente nosotros no vamos a salir a desmentir cada 5 minutos algo que está circulando”, había manifestado en las últimas horas Miguel González, quien comparó el salario actual de Rossi con el de un cuarto arquero en Panamá.

Por otra parte, González expresó cierto descontento por el trato ofrecido por los miembros del Consejo de Fútbol: “Hace dos años le tendrían que haber renovado. Antes de los penales con Mineiro (Libertadores 2021) se habló de hacer una reunión. A la vuelta dijeron que había problemas con la Conmebol y que había que esperar. Siempre hubo un problema de por medio, entonces nunca se le resolvió a Agustín lo económico. Y te quieren echar toda la culpa a vos de todo esto”. Aunque también había aportado un mensaje esperanzador respecto a la continuidad del 1: “Tengo fe de que se va a arreglar”.

SEGUIR LEYENDO: