Daniel Passarella rompió el silencio: cómo reaccionó ante la muerte de Maradona, su ausencia del video del aniversario de River y sus ganas de volver a dirigir

Daniel Passarella rompió el silencio y habló de sus ganas de volver a dirigir (NA)

Desde el fin de su mandato como presidente de River, Daniel Passarella ha tenido escasas apariciones públicas. En los últimos ocho años el Kaiser no ha vuelto a tener presencia ni a ejercer cargos en el mundo del fútbol. Sin embargo, lejos está el nacido en Chacabuco de darse por retirado. En una entrevista reciente, habló de sus ganas de volver a dirigir y dio su visión sobre distintos aspectos de la actualidad deportiva.

El campeón del mundo con Argentina en 1978 y 1986 aseguró que volverá a calzarse el buzo de técnico solo si lo llama “un club o una Selección serios”. “Que no empiece la conversación por la plata que quiero ganar, que el diálogo se inicie con el proyecto que voy a presentar”, dijo Passarella en diálogo con el diario La Tercera de Chile. En ese sentido, se definió como un DT al que le “gustan los desafíos” (a diferencia de los que “les gusta la tranquilidad”).

El pasado 25 de mayo, el ex futbolista cumplió 68 años. Ese mismo día River celebró su 120° aniversario con un video en el que incluyó a las grandes figuras de su historia. La de Passarella, más allá de alguna imagen grupal aislada, estuvo ausente de ese homenaje. “Vi el video que hicieron… No sé, no le di mucha importancia. Pienso que sí, tal vez debería haber estado, pero no sé”, opinó quien fuera presidente de la institución en la época más oscura: la del descenso a la segunda categoría.

De sus años como DT del Millonario, el Kaiser recordó su buena relación con Marcelo Gallardo y contó cómo por entonces el Muñeco ya demostraba su gran potencial como entrenador: “Debutó conmigo en River, salimos campeones. Lo vinieron a ver de Francia para ir a Mónaco y le aconsejé que se fuera, que llegaría a una ciudad divina para vivir, a un club importantísimo. Y se marchó. Era un jugador muy inteligente, estaba avanzado cuatro o cinco segundos de la jugada siguiente. No me extraña que le haya ido tan bien como entrenador. Leía muy bien el fútbol”.

El nacido en Chacabuco destacó a César Luis Menotti como “el mejor de todos” los entrenadores que tuvo la selección argentina y elogió el trabajo de Lionel Scaloni al frente de un conjunto nacional que en las próximas semanas tiene por delante una doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022 y la disputa de la Copa América.

El Kaiser elogió a Marcelo Gallardo

“Argentina está bien. Tiene un entrenador que ha hecho una buena labor, que sale poco en los diarios y en las noticias, dedica todo el tiempo al trabajo. Hay algunos jugadores nuevos, en eso Argentina tiene suerte, produce muchos futbolistas. Después el tema es si el DT logra un feeling con los futbolistas. Si Argentina no clasifica para el Mundial, es un fracaso inmenso”, sentenció.

En tanto que, sobre la actualidad de Lionel Messi, opinó que “tiene cuerda para rato” y expresó su deseo de que pueda ganar un Mundial con la camiseta albiceleste. “Creo que es un deseo que él tiene pendiente, todavía tiene tiempo para lograrlo”, señaló. Además, se manifestó a favor de que la Pulga termine su carrera en el Barcelona y se ilusionó con la dupla que conformará con Sergio Agüero: “La llegada del Kun tiene que ser algo congeniado, es una señal potente. Son dos jugadores que se entienden con los ojos en la cancha, saben que quiere el uno del otro”.

Passarella no evadió las preguntas sobre la muerte de Diego Armando Maradona, quien fuera su histórico compañero en la selección argentina, pero una persona con la que también mantuvo varios enfrentamientos y de la que terminó alejándose. El Kaiser dijo ser un afortunado por haber podido jugar junto al Diez, a quien definió como un jugador “increíble”, que “pensaba dos tiempos antes que el resto”.

Sobre los últimos momentos del nacido en Villa Fiorito, se explayó: “Fue muy triste, todavía el país está acongojado por lo que pasó. Es la vida, así como viene hay que tomarla. No sorprendió tanto a la gente, estuvo 15 ó 20 días en una situación complicada de salud y se fue agrandando más. No fue una cosa de golpe, fue una lástima, una tragedia”, consideró.

Maradona y Pasarella no pudieron tener un cierre en su sinuosa relación. “No pude hablar con él, no tuve tiempo. No pensábamos que esto ocurriera, que iba a pasar de esta forma”, lamentó el Kaiser.