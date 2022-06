Las revelaciones de Ruggeri sobre Passarella: la lesión secreta antes del Mundial 86 y los detalles de su última charla

La charla entre Ruggeri y Passarella

Este miércoles se cumplen 36 años del título conquistado por la selección argentina en el Mundial de 1986 y por eso varios de los campeones se reunieron el martes por la noche para comer y rememorar aquel certámen. Ricardo Bochini, Jorge Valdano, Nery Pumpido, Ricard Giusti, Jorge Burruchaga y Oscar Ruggeri fueron algunos de los que participaron de la cena de la cual el propio Cabezón habló en ESPN.

El ex central del conjunto conducido por Carlos Bilardo se refirió a la intoxicación que sufrió Daniel Passarella en aquel certamen y que le impidió ser parte de las convocatorias para los partidos, pese a haber sido integrante de la lista definitiva. En este sentido, contó por primera vez algo que el plantel llevaba escondido 36 años: “Él no sé qué tomó que le agarró lo del estómago, pero qué pasó, que nadie la cuenta. Passarella se recupera, estaba para jugar el otro partido y haciendo un trabajo físico, el profe lo frena porque estaba muy flaquito. Había perdido muchísimo peso. Y el profe y Madero le decían, ‘Daniel, por qué no parás, te vas a lesionar’. Pero viste lo que era esa bestia, no le daba bola a nadie y se desgarró. Nadie sabe que se desgarró ahí y después le agarró la recaída del estómago”.

Raúl Madero, médico de aquel equipo, había contado algo similar cuando señaló que el virus que se contagió el Kaiser provino de los hielos hechos con agua de la canilla que el central usaba para tomar whisky. Después de aquella recaída, el ídolo de River Plate llamó al Doctor Oliva, médico de la época de Menotti, quien le fue sincero: “Oliva le dijo, ‘¿Daniel tuviste una recaída?, despedite del Mundial, no jugás más’”.

Passarella fue uno de los ausentes en la cena de los campeones y Ruggeri reveló que mantuvo una conversación con él en las últimas horas: “No nos juntamos... lo voy a decir, hablé con él, me atendió. Quedamos en que vamos a tomar un café”. Sobre los temas en la charla, contó: “Le dije a Daniel, ‘Vos no te das cuenta que sos muy groso para que no se sepa nada tuyo’”.

Cabe aclarar que el ex defensor que se consagró campeón del Mundial de 1978 es reacio a hablar con la prensa (sobre todo después de su paso como presidente de River Plate) y tampoco mantiene una relación con sus ex compañeros. “Para mí, es el mejor central de todos los que tuvimos por lejos. Yo se lo dije, ‘¿Te das cuenta que sos el mejor de todos los centrales y yo te tengo ahí arriba?’. Bicampeón del mundo y campeón como capitán. Por ahí no se siente parte del 86, pero no me importa, él estaba ahí”, sentenció el Cabezón.

Emocionado por el aniversario del título, Ruggeri se mostró muy feliz también de haber podido compartir una mesa con Ricardo Bochini, quien pese a ser uno de los mejores futbolistas de aquel seleccionado, no fue titular. Además le agradeció a Bilardo, ya que según su mirada, esta unión de grupo que hasta el día de hoy se mantiene es producto de lo que el técnico de aquel equip hizo para juntar al plantel constantemente para que los jugadores entablen una amistad que exceda lo deportivo.

