Habló Jorge Baliño tras el escándalo con Patronato: “Con Barracas Central se ven fantasmas que no existen”

Jorge Balino hablo del escándalo en Barracas-Patronato

Jorge Baliño se transformó en el gran protagonista de la 10ª fecha de la Liga Profesional a raíz de su actuación en el juego entre Barracas Central y Patronato. El árbitro anuló dos goles del elenco de Paraná a instancias del VAR y, en uno de ellos, retrotrajo la jugada para pitar un penal a favor del local.

El juez del encuentro decidió romper el silencio en diálogo con TyC Sports horas después del cotejo, al mismo tiempo que cuatro futbolistas del Patrón y un integrante del cuerpo técnico se preparaban para declarar ante la Justicia por haber sido acusados de agresiones a la Policía y al propio Baliño.

Con respecto a su actuación, sostuvo que tanto él como el propio Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, coinciden en que fue correcta: “Como en todo partido creo que hay errores y aciertos. En las decisiones trascendentes se actuó bien y se sancionó bien ”.

Además, pidió terminar con las acusaciones contra Barracas Central, club que fue presidido por el propio Claudio Chiqui Tapia, actual mandamás del fútbol argentino, y cuyo cargo ahora ocupa su hijo Matías: “La presencia de Tapia en la cancha no influye en el arbitraje, desde que Tapia es presidente de AFA lo habré cruzado dos o tres veces en alguna pretemporada, nos saludó y no crucé más palabra. No tuve nunca la chance de tener un diálogo siquiera con el presidente de la AFA. Se tejen demasiadas historias que llevan a que pase todo esto que no suma para nada”. En este sentido, aseguró: “Se ven demasiadas susceptibilidades con respecto a Barracas, se ven fantasmas que no existen”.

En este punto, Baliño recordó que su varios de sus colegas han dirigido al Guapo en partidos que no ha podido ganar y sin embargo no han sido castigados: “La susceptibilidad está instalada desde afuera, desde las charlas de café que dicen que se beneficia a tal o cual porque es el equipo del presidente, pero eso no pasa (...) Hay una cuestión instalada contra Barracas que no es cierta. Si uno va a lo que pasa semana a semana, no pasa”.

Cabe señalar que Barracas Central ascendió de la B Metropolitana a la B Nacional en abril de 2019, algo que nunca había logrado en su historia, y lo hizo cuando Claudio Tapia ya era presidente de la AFA. Poco más de dos años después, logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en un certamen que estuvo marcado por errores arbitrales. En la actualidad, está a cuatro puntos de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por otra parte, el árbitro que estuvo secundado por Diego Abal y Diego Ceballos en el VAR planteó su punto de vista en cada una de las acciones controversiales del partido de Patronato y afirmó no tener ningún inconveniente en que se publiquen las conversaciones que mantuvo con la cabina, aunque esto no depende de él.

EL PRIMER GOL ANULADO A PATRONATO

* El primer gol anulado a Patronato por un supuesto offside

“Cuando el defensor de Barracas despeja, hay un rebote en el pie del jugador de Patronato. El asistente me pide información de dónde viene el balón por la forma en que sale despedido, porque sale hacia el costado. Porque un jugador, por más mal que le pegue, es difícil que salga de esa manera. Yo le paso la información de que venía de un jugador de Patronato y él no levanta la bandera. Cuando la jugada termina en gol yo informo a la cabina del VAR que la jugada venía de un rebote, que se fijaran por favor la posición de ese jugador”.

“Por eso se sancionó fuera de juego y se anuló el gol”

EL SEGUNDO GOL ANULADO A PATRONATO Y EL PENAL A BARRACAS CENTRAL

* Del gol anulado al penal para Barracas Central

“La cancha estaba en una condición que se producían muchas caídas por resbalones, me había dado la impresión que se había patinado y se había caído en el intento de frenar su marcha”.

“El VAR encuentra el contacto con la cámara que está atrás del arco, me muestran la evidencia, encuentro el contacto: un toque sobre el pie de apoyo y barrida en ese pie de apoyo que provoca la caída”.

“No voy a entrar en una discusión de sí o no, con las imágenes que evalué yo, con las cámaras que están detrás de los arcos, veo el barrido en el pie de apoyo que provoca la caída”.

INCIDENTES DESPUÉS DEL PARTIDO

Los incidentes luego del partido entre Barracas-Patronato. Los jugadores y cuerpo técnico del equipo entrerriano estallaron de bronca contra Baliño

“No me pegó nadie adentro de la cancha. Hubo una situación de Sava que en la carrera cuando viene medio que me choca y después hubo una persona, que no identifiqué quién es, que me arrojó un par de patadas desde atrás. Lo alcancé cuando giré, pero no sé el nombre. Posiblemente sea el entrenador de arqueros, no quiero decir que fue él porque no tengo la certeza. Hubo una persona que le vi el rostro y logramos mostrársela a la Policía con el video que es la que me arroja patadas”.

“No hice el informe todavía, estoy ahora por ponerme a hacerlo. Jugadores no hay muchos, ellos más que nada fueron empujones con la Policía pero conmigo no tuvieron ningún tipo de actitud violenta. Me puedo apoyar en imágenes pero tengo bastante fresco en mi cabeza lo que pasó”.

