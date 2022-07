Liberaron a dos de los futbolistas de Patronato detenidos tras el escándalo con Barracas Central: los otros tres implicados siguen declarando

Los jugadores de Patronato fueron trasladados a declarar en un móvil policial

El escándalo que se desató a raíz de las decisiones arbitrales de Jorge Baliño y sus colegas del VAR en el duelo entre Barracas Central y Patronato por la Liga Profesional culminó en las dependencias policiales. Cuatro futbolistas del combinado de Paraná y un integrante del cuerpo técnico fueron detenidos acusados de agredir a la autoridad del juego y a efectivos policiales en la cancha.

Después de pasar más de 8 horas detenidos, los futbolistas Matías Pardo, Axel Rodríguez, Juan Barinaga y Justo Giani fueron trasladados a declarar a la fiscalía al igual que el entrenador de arqueros Damián González. Los integrantes del Patrón habían sido detenidos tras quedarse durante casi tres horas en el vestuario del Estadio Islas Malvinas donde el Guapo hizo de local por la 10ª fecha del campeonato.

Pasaron la noche entre la Comisaría Vecinal 10 A de la Policía de la Ciudad y el móvil policial que finalmente los trasladó alrededor de las 10 de la mañana a la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos y Espectáculos Deportivos a cargo de Celsa Ramírez. Allí debieron responder por el delito de “lesiones y atentado y resistencia a la autoridad” tras ser acusados de quebrantar los artículos 96 y 238, inc 4to. del Código Penal.

“Pasamos toda la noche arriba de una camioneta. Recién a las 7 de la mañana pudimos quedarnos en la Comisaría donde nos trataron bien, por suerte podemos estar tranquilos. Nos negamos a declarar con nuestro abogado. Él va a hacer su trabajo”, afirmó Rodríguez ante la prensa, el primero en quedar en libertad cerca del mediodía luego de declarar ante la fiscalía. A él lo siguió Pardo, quien también abandonó la fiscalía minutos más tarde: “Ahora quiero llegar a Paraná y descansar. Nos trataron bien, pero no descansamos, estuvimos todo el día en la camioneta”.

* La declaración de Rodríguez tras quedar en libertad

Pardo (27 años), Barinaga (22), Giani (23) y Rodríguez (25) estuvieron presentes en el partido ante Barracas que terminó con un escandaloso enfrentamiento ante la Policía, que intercedió cuando buena parte de la delegación del combinado de Entre Ríos fue a increpar a Baliño. Rodríguez fue titular, Giani ingresó en el complemento y los otros dos jugadores estuvieron en el banco de suplentes pero no sumaron minutos. Ellos cuatro, al igual que el integrante del cuerpo técnico, fueron identificados por las autoridades judiciales a través de las cámaras de la transmisión oficial. Fueron acusados de agredir a distintos efectivos policiales y también al árbitro.

Los hechos por los que fueron acusados contemplan penas de hasta 120 días de prisión (artículo 96 de lesiones en riña) y de seis meses a dos años (art. 238 inciso 4, atentado y resistencia a la autoridad). Los cinco involucrados de Patronato arribaron a la sede de la fiscalía ubicada sobre la Avenida Paseo Colón cerca de las 10 de la mañana a bordo de un celular policial y fueron captados por las cámaras televisivas cuando descendían del móvil. De todos modos, al ser delitos menores y no contar con antecedentes se esperaba que fueran liberados después de declarar ante la fiscalía a cargo de Ramírez. Además, el hecho admite la aplicación de la probation.

Los futbolistas Pardo, Barinaga, Giani, Rodríguez y el entrenador de arqueros González (Foto: Télam)

“Nosotros no justificamos su actuación, pero comprendemos su impotencia. Un partido caliente que necesitábamos ganar y se sintieron afectados por las decisiones de los árbitros. Le mandé un mensaje a Beligoy, intenté hablar, pero no contesta. A nivel policial no hubo ningún problema, el único problema es que estuvieron parados mucho tiempo delante de la Policía por el sistema que van atendiendo por orden de llegada. Estuvieron dos o tres horas tirados en el celular, imagínense que estaban después del partido, todos acalambrados”, subrayó el presidente de Patronato, Oscar Lenzi, en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de la fiscalía.

“Hay lesionados, que creo que son dos policías femeninas. Ese es el tema. Las lesiones son leves por lo que tengo entendido. Son golpes. En el tumulto los chicos también han recibido golpes, tienen algunas dolencias producto de los golpes y el forcejó con la Policía”, agregó.

“Están cansados, estuvieron muchas horas en los celulares, los pasaron de un lado a otro. Estuvieron en un lugar, dos horas en el celular, ahora en la comisaría otro tanto. Les van a dar la libertad después de declarar ante la Fiscal. Entendemos que va a ser bastante rápido. Yo acá estoy garantizando que estén bien los muchachos, que hayan salido bien y que legalmente tengan el menor problema posible dentro del contexto. Ellos están cansados, agotados porque estuvieron toda la noche. Mucho tiempo en el celular, que está medio apretados”, había avisado el vicepresidente de la AFA, Marcelo Achile, quien se hizo presente en el lugar de los hechos para ofrecerles cobertura legal a los deportistas.

El partido entre Patronato y Barracas Central era fundamental en la puja por el descenso. Los dirigidos por Facundo Sava –uno de los más indignados al finalizar el encuentro– están últimos en la tabla de los promedios y buscaban una victoria que les permitiera acercarse a Aldosivi, el siguiente en el escalafón del descenso. Al mismo tiempo, perseguían la idea de derrotar al Guapo para hacerlo caer varias posiciones en esa batalla.

Los incidentes luego del partido entre Barracas-Patronato. Los jugadores y cuerpo técnico del equipo entrerriano estallaron de bronca contra Baliño

Jorge Baliño y los encargados del VAR (Diego Abal y Diego Ceballos) tomaron la polémica decisión de anular dos goles de Patronato. Y en una de esas determinaciones retrotrajeron la jugada para pitar un penal a favor del local, que luego terminaría fallando Pablo Mouche. El encuentro terminó con una victoria 2-1 de Barracas con una anotación de Sebastián Rincón en tiempo de descuento.

Cuando finalizó el duelo, la mayoría de los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y hasta el propio entrenador Sava corrieron al centro del campo para reclamarle a Baliño. La Policía intervino y protagonizó una disputa cuerpo a cuerpo con los representantes del Patrón. En el caótico suceso, se visualizaron que personas vinculadas a Patronato golpearon a los efectivos y algunos de los agentes terminaron en el piso a raíz de los empujones.

“Nosotros vamos a pedir que Baliño a nosotros no nos cobre más. Y, aparte, para el fútbol mismo creemos que hay que pararlo”, declaró Dante Molina, vicepresidente de Patronato, en Radio La Red. “Tenemos que analizar varias cosas, ver los videos, convencernos del camino que vamos a tomar. Si vos me preguntás hoy, te digo que sí en este contexto de calentura. Lo que vimos ayer fue que un árbitro y los árbitros del VAR tuvieron una actuación nefasta y nos perjudicaron”, agregó sobre la posibilidad de pedir que se investigue la actuación del juez.

Los incidentes luego del partido entre Barracas-Patronato. Los jugadores y cuerpo técnico del equipo entrerriano estallaron de bronca contra Baliño

“En lo personal estoy muy indignado con el comportamiento de los árbitros. Teníamos temor con Baliño porque nos había perjudicado en un partido anterior. Teníamos antecedentes de Baliño en contra de Patronato. Preocupado porque el presidente del Tribunal de árbitros salió a defender a Baliño. Nos vamos a enterar en el informe de Baliño, seguramente vamos a tener algunas bajas para el próximo partido”, declaró ante la prensa Lenzi, el presidente del Patrón.

EL RESUMEN DEL PARTIDO

