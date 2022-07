Federico Beligoy habló tras el polémico arbitraje en Barracas-Patronato: “Las decisiones tomadas por el VAR están bien sancionadas”

El director nacional de arbitraje dio su parecer tras el escándalo

La fecha 10 del torneo de la Liga Profesional terminó con el triunfo de Barracas Central ante Patronato por 2-1 que generó gran polémica por las decisiones arbitrales que tomó Jorge Baliño asistido por el VAR a cargo de Diego Abal y Diego Ceballos. Una vez que se acabó el encuentro disputado en el estadio de All Boys, se armó un escándalo entre los jugadores y el cuerpo técnico del equipo de Paraná que terminó con cinco integrantes del plantel detenidos por incidentes con la policía.

A los pocos minutos del final del juego, el que tomó la palabra y analizó lo sucedido con Baliño y el resto del equipo de árbitros fue Federico Beligoy. “A mí me gustaría hacer una cronología. Si empezamos desde una línea de tiempo, porque sino se pierde el foco. Yo por lo que me han dicho, porque obviamente no lo vi en una televisión el partido, han dicho que el gol de Patronato está mal anulado. Y en el primer gol de Patronato está perfectamente sancionado el fuera de juego por consideraciones que, realmente, fue lo que sucedió. No te olvides que, más allá de lo que pudieran haber dicho, nosotros estamos viendo lo que pasa y tenemos todo tipo de imagen. No solamente está bien anulado, el jugador está fuera de juego”, dijo el director nacional de arbitraje en diálogo con el programa Fútbol 910 que se emite por radio La Red.

“En la transmisión, desde ese momento, comenzaron a decir que estaba mal anulado, que había sido un disparate. Y, obviamente, todo eso se transmite al campo de juego. Está en fuera de juego por actividad del jugador que recibe la pelota de su compañero, de un rebote de su compañero, que obviamente es una causal de fuera de juego”, agregó Beligoy en relación a la acción en la que Axel Rodríguez controló la pelota dentro del área, se acomodó y sacó un remate cruzado que terminó en tanto de la visita. Luego de eso, el VAR llamó a Baliño y se decretó que el punta recibió en fuera de juego.

* El primer gol anulado a Patronato

“A partir de eso, se empieza a transmitir toda esa presión, una desinformación periodística adentro del campo de juego. Acto seguido, hay una patada que es merecedora de tarjeta roja por consideraciones claras de juego brusco grave”, analizó el máximo responsable del arbitraje en la AFA sobre la expulsión de Nicolás Castro, de Patronato, a los 40′ del primer tiempo.

Beligoy confirmó que el empate parcial de los locales, de la mano de Cristian Colman, estuvo bien sancionado. “Después viene el gol de Barracas, donde todo el mundo, porque lo escuchamos, y venía eso desde la zona de banco de suplentes, decían que estaba en fuera de juego y estaba claramente habilitado el jugador de Barracas. Está habilitado por bastante. Entonces, las decisiones que se toman en cancha y avaladas por el VAR están bien sancionadas”.

En su cronología de lo sucedido en Floresta, el director nacional de arbitraje puso el foco en la jugada que provocó la furia de todos en el Patrón. En el cierre del partido, Lozano anotó un gol de contragolpe, tras un derechazo combado. Y, mientras festejaba todo Patronato, el VAR volvió a convocar a Baliño para que revisara el inicio de la acción, ante una supuesta infracción de Giani a Calderara dentro del área de Barracas.

“Y después viene la jugada donde hay gol de Patronato, y previo a esa jugada hay una infracción que con la cámara 7 se ve claramente, y acá es donde yo quiero comentar esto. Nosotros no manejamos la artística de la TV, nosotros trabajamos en el VAR para brindarle herramientas al árbitro y mostrarle las mejores imágenes. Si después la TV no muestra las imágenes que nosotros tomamos como evidencia clara de una falta dentro del área, no es un tema nuestro. Que salimos a bancarla, la vamos a salir a bancar siempre porque somos árbitros de fútbol, pero nosotros tenemos la evidencia clara con la cámara 7, que nos demuestra que hay un toque artero en la pierna del jugador de Barracas que no recuerdo como se llama. A partir de ahí se activa el protocolo de posible penal, sale la jugada y termina en gol de Patronato, lamentablemente. Porque en esa jugada vos preferís que termine en nada y después se revisa tranquilo esa jugada”, expresó Beligoy.

* Del gol anulado a Lozano al penal para Barracas

“¿Para vos fue penal esa jugada?”, le preguntó el periodista Toti Pasman al referente del arbitraje en Argentina. ¿Qué respondió el ex juez? “Con la cámara 7 encontramos la evidencia del toque claro del jugador de Patronato sobre el de Barracas. No sé si la mostró como nosotros la vimos y la analizamos. Enseguida nos dimos cuenta que había falta dentro del área. Esto empieza con una desinformación periodística que se hizo cuesta arriba dentro del campo de juego, con los bancos de suplentes y todos los factores externos”.

En la parte final de su exposición, Beligoy volvió a hacer énfasis en que los comentarios de la prensa antes jugadas polémicas. “Yo lo que digo es que hay desinformaciones periodísticas que contribuyen para que todo un contexto generalizado exógeno, sea periodismo, sea fan, redes sociales, obviamente no juegue en contra a la hora de dirigir un partido. La diferencia que tenemos nosotros es que estamos curtidos porque somos árbitros de fútbol y tenemos coraje. Tenemos coraje para tomar decisiones. Nosotros entendemos que las cuatro decisiones estuvieron bien tomadas”, sentenció.

Al final, y tras ser consultado si AFA tiene pensado difundir en breve los audios de las conversaciones del VAR, como por ejemplo hace Conmebol tras sus encuentros de las copas internacionales, Beligoy dijo: “Estamos trabajando para que esto suceda. Pero así como en algún momento queríamos empezar en la fecha 1 y empezamos en la 8, cuando nosotros creamos que el nivel arbitral en cuanto al diálogo, a la comunicación, en cuento a hablar con consideraciones como corresponde esté preparado, lo vamos a hacer”.

Los incidentes luego del partido entre Barracas-Patronato. Los jugadores y cuerpo técnico del equipo entrerriano estallaron de bronca contra Baliño

SEGUIR LEYENDO: