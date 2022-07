Tras los graves incidentes en la sede de Avellaneda, se suspendió el partido entre Independiente y Atlético Tucumán

Se suspendió el duelo entre Independiente y Atlético Tucumán (NA)

Por decisión de Aprevide, el duelo entre Independiente y Atlético Tucumán quedó suspendido tras los graves incidentes que se produjeron en las zonas aledañas a la sede que el club tiene en Avellaneda. El encuentro se iba a disputar este sábado a las 18 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Esta decisión se tomó luego de lo que ocurrió pasadas las 19 con el enfrentamiento entre la policía y los hinchas del Rojo. Las fuerzas de seguridad apostadas en la zona comenzaron a disparar con balas de goma y arrojaron gas pimienta a los simpatizantes, lo que provocó un duelo entre ambas partes que terminó con varios policías heridos y detenidos.

El último fin de semana, tras el empate frente a Rosario Central como local, cientos de hinchas se juntaron en una de las zonas de acceso a las tribunas y pidieron elecciones ya en el club. Los socios cantaron contra la actual comisión directiva para presionar a favor de que se lleve adelante el acto eleccionario que se tuvo que haber llevado a cabo en diciembre de 2021. Al igual que sucedió hoy en la sede, afuera de la cancha hubo disturbios y el accionar de las fuerzas de seguridad, que arrojaron gas pimienta a los hinchas.

El presente institucional se compara con el presente futbolístico del club. Hace 10 días, a las pocas horas de la derrota por 1-0 en el clásico ante Racing Club, Eduardo Domíngue dejó de ser el DT de Independiente. Tras varias horas en el predio que la institución tiene en Villa Domínico, el ex defensor presentó la renuncia, pero luego dilató su salida ante el reclamo de los futbolistas del plantel para que siguiera siendo el líder del grupo.

“Es un momento difícil para mi y obviamente para los jugadores, para el equipo. Hoy estuvimos hablando con los jugadores, hablando con los dirigentes y obviamente con Rolfi (Montenegro). Lo único que tengo para decir es agradecerle al club que me ha abierto las puertas, me ha hecho sentir cómodo, me ha hecho sentir bien para trabajar tranquilo. Agradecerle a los jugadores, al hincha, sabiendo que hemos generado una expectativa grande al inicio y lamentablemente no lo hemos podido devolver. Sé que es una etapa que hay que dar vuelta la página, seguir mirando para adelante, le deseo todos los éxitos, lo mejor. Me trataron de maravillas. Soy consciente de lo que di y lo que no hice. Estoy tranquilo que lo di todo”, dijo Domínguez en diálogo con los medios.

Domínguez dejó de ser el técnico de Independiente y agravó la crisis futbolística en el club (Fotobaires)

Luego de la despedida del DT, el mánager Rolfi Montenegro dispuso que sea Claudio Graf, a cargo de la división Reserva, el que se haga cargo del primer equipo. Luego del 0-0 ante Rosario Central en Avellaneda, Independiente perdió 2-1 ante Defensa y Justicia. En el torneo de la Liga Profesional, el Rojo marcha en la posición 25 con 8 puntos, producto de dos triunfos, dos empates y cinco derrotas.

SEGUIR LEYENDO: