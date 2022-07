En medio de sus conflictos internos, San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentarán por la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

San Lorenzo recibe a Boca Juniors por la fecha 7 de la Liga Profesional

Desde las 15.30, San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentarán por la fecha 7 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, que contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, se podrá seguir por TNT Sports.

Será un clásico especial el que disputarán ambos equipos en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores. Más allá del duelo futbolístico, cada uno viene de atravesar días agitados por conflictos internos. En el caso del Ciclón, parecería un hecho que Matías Caruso, el hasta hace unas horas encargado de la coordinación de fútbol, se despedirá el próximo lunes de su cargo.

Según trascendió, el ex defensor habría tenido varios cortocircuitos con la dirigencia por el tema de la llegada de los refuerzos y no continuaría en su puesto. Además, habrá que ver que decidirá Sebastián Torrico con respecto a su futuro en San Lorenzo. El histórico arquero será titular esta tarde después de tres encuentros, pero el club mantiene una deuda con él y también es posible que se aleje de la institución en la que es ídolo.

En lo que tiene que ver con lo futbolístico, el DT Rubén Darío Insúa jugará con un esquema 5-3-2 que tendrá a Ezequiel Cerutti y Adam Bareiro como las principales armas del ataque.

En el otro costado estará Boca, que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores tras la derrota en los penales ante Corinthians. Una caída que detonó problemas entre las caras del Consejo de Fútbol, que conduce Juan Román Riquelme, y Sebastián Battaglia. El hoy ex entrenador xeneize fue cesanteado de su cargo y un trío estará a cargo en los próximos partidos: Hugo Ibarra (ex técnico de Reserva), Leandro Gracián (se sumó hace algunas semanas como ayudante del histórico lateral) y Mariano Herrón, quien estuvo en los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo y del máximo ganador de títulos como jugador, por ser parte empleado del club.

Más allá de la salida de Battaglia, en la jornada del viernes salió a la luz una noticia que generó asombro. En su primera práctica de fútbol, Ibarra sacó del equipo titular a Carlos Izquierdoz, capitán y uno de los referentes del plantel. Esta decisión desató una ola de rumores sobre una pelea el día previo al partido por la Libertadores que obligó a las partes a tener que aclarar lo sucedido.

El primero en hacerlo fue Jorge Bermúdez, del Consejo de Fútbol: “Dijeron que nosotros sacamos a Izquierdoz, que hubo problemas con el cuerpo técnico y el jugador. Carlos Izquierdoz está a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico tomará la decisión de poner en cancha a los que pretenda. Hay un tridente técnico que toma las decisiones”, confesó el ex defensor colombiano.

Por su parte, el Cali utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje a los fanáticos de Boca. “En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve un problema con alguien (salvo Mineiro)”, comenzó el relato del marcador central, en el que hizo referencia a lo sucedido el año pasado tras la eliminación en Brasil por la Libertadores.

“No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”, relató Izquierdoz.

En lo que tiene que ver con el once inicial que saldrá al campo de juego, habría dos cambios con respecto al equipo que arrancó el duelo ante los brasileños el pasado martes. Juan Ramírez ingresaría por Exequiel Zeballos y la mencionada salida de Izquierdoz, que le dejaría su lugar al peruano Carlos Zambrano.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Agustín Giay, Gastón Hernández, Federico Gattoni, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Jalil Elías, Siro Rosané y Nahuel Barrios; Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 15.30

Estadio: Nuevo Gasómetro

TV: TNT Sports

