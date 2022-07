La dedicatoria de Rojo a Izquierdoz tras su gol a San Lorenzo en medio de los conflictos en Boca

*El festejo especial de Marcos Rojo

Marcos Rojo abrió el marcador este sábado en el partido entre Boca Juniors y San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El defensor anticipó a todos en un centro al primer palo de Sebastián Villa y puso arriba al Xeneize en 28 minutos, en medio de los conflictos que atraviesa el club tras la eliminación de la Copa Libertadores y la salida de Sebastián Battaglia como entrenador.

Quien asumió al frente de la dirección técnica es un tridente conformado por Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Mariano Herrón. Los dos primeros estaban trabajando en la Reserva que se consagró campeona el año pasado. Para sorpresa de todos, la primera decisión de este cuerpo técnico fue sacar del equipo titular al capitán, Carlos Izquierdoz.

Por eso, el Cali fue ubicado entre los suplentes este sábado ante San Lorenzo y la cinta de capitán la luce Marcos Rojo. Justamente, el zaguero zurdo aprovechó su gol para tomar la banda y llevársela a su compañero, a quien abrazó frente a todos, en un claro gesto en contra de la decisión de sacarlo del 11 titular.

Jorge Bermúdez, líder del Consejo de Fútbol, desmintió en una entrevista con F12, programa que se emite por ESPN, que la salida de Izquierdoz esté vinculada a una medida extra futbolística: “Dijeron que nosotros lo sacamos, que hubo un problema entre nosotros y el cuerpo técnico con el jugador. Carlos Izquierdoz, como los 22 compañeros más que están a disposición del cuerpo técnico, se va a concentrar y el cuerpo técnico seguramente tomará la decisión de poner en cancha a los que pretende. No sé de dónde salen las versiones distintas. Hay un tridente técnico en estos momentos y ellos toman decisiones”.

Las versiones indicaban que un conflicto entre los referentes del plantel y la directiva se había desatado horas antes del choque trascendental ante Corinthians. La prueba que realizó Ibarra en la práctica con Zambrano en la última línea le dio mayor fuerza a estos rumores, ya que Izquierdoz fue el capitán durante el ciclo Battaglia.

El viernes por la noche, el Cali publicó un contundente mensaje en sus redes sociales: “No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”.

Cabe recordar que hace unas semanas, Izquierdoz confirmó que se quedará en Boca hasta diciembre de este año y el club le mejoró el contrato. Su vínculo termina al final del 2022 y habrá que ver qué será de su futuro.

