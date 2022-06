Fin de la polémica: la planilla que firmó Carlos Tevez en su debut como técnico de Rosario Central

*Así fue el recibimiento de Carlos Tevez

Carlos Tevez arrancó su carrera como entrenador luego de haber cerrado una trayectoria espectacular como futbolista. El inicio del ciclo del ex delantero de la selección argentina al frente de Rosario Central estuvo cargado de polémica en la previa debido a las acusaciones que recibió por supuestamente no haber completado los tres años del curso obligatorio que todos los técnicos deben realizar.

Luego de las especulaciones y las críticas, este viernes el Apache firmó la planilla como técnico en el duelo ante Gimnasia de la Plata. Esto significa que el ex jugador de Boca Juniors cuenta con todos los requisitos necesarios para asumir el cargo. Cabe recordar que su plan original era desembarcar en el Canalla junto a Carlos Chapa Retegui quien no renunció a su cargo al frente de la secretaría de deportes de la ciudad y por lo tanto no se sumará, por ahora, al proyecto de su amigo.

Cuando le preguntaron a Carlitos por este tema en la única conferencia de prensa que brindó como DT, fue escueto: “Veremos el viernes, otra pregunta...”. Su cuerpo técnico, sin Retegui de manera permanente y con la posibilidad de sumar a Walter Erviti como ayudante, está compuesto por los preparadores físico Diego Hernán Murill y Jorge Martín Traverssi, su hermano Miguel como ayudante y sus otros hermanos Diego y Adrián como aguateros.

Salvador Pasini, miembro de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), había anticipado en diálogo con TN el ex goleador contaba con los avales para dirigir, ya que según su postura, “Carlos Tevez está graduado”. Finalmente esto ocurrió.

La planilla de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central

Tevez asume en un momento delicado para Rosario Central que luego de varias campañas malas sufrió la salida de Leandro Somoza como técncio por sus discrepancias con la dirigencia. El cuadro santafesino suma apenas 4 puntos en cuatro presentaciones y en la tabla anual está entre los peores seis equipos.

Del otro lado, Gimnasia está tercero con 8 puntos detrás de Newell’s (10) y Boca Juniors (9). “Para la prensa será un evento diferente, para nosotros es lo mismo una vez que inicia el partido. Rosario es un equipo grande, que con el empuje de su gente se hace sentir los primeros minutos así que tenemos que estar muy atentos. No hemos hecho hincapié en Tevez: no juega más, ahora dirige. No es una cosa especial para nosotros”, le bajó el tono Pipo al encuentro.

