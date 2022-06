Con el debut de Carlos Tevez como técnico, Rosario Central buscará reaccionar ante Gimnasia de La Plata: hora, TV y formaciones

Carlos Tevez tendrá su primera vez como DT al mando de Rosario Central (Foto: @RosarioCentral)

Este viernes se desarrollará uno de los momentos más esperados de la temporada actual de la Liga Profesional de Fútbol: Carlos Tevez hará su estreno como entrenador de Rosario Central en uno de los partidos que inaugurará la 5ª fecha del campeonato argentino. El Apache, que estará acompañado por sus hermanos en el cuerpo técnico, afrontará su examen inicial contra un Gimnasia de La Plata que comanda Néstor Gorosito desde las 19 en el Gigante de Arroyito.

Uno de los futbolistas más ganadores de la historia del país anunció su salida de Boca Juniors hace un año, pero recién hizo oficial su retiro como profesional hace algunos días atrás en una entrevista televisiva. “Ya estoy retirado. Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, se confesó en Animales Sueltos por América poniéndole un punto final al misterio que se había generado en junio del 2021 cuando sólo confirmó que dejaba de jugar en el Xeneize.

Después de unas extensas vacaciones familiares por Europa y distintas provincias argentinas, Tevez anunció en esa misma nota que quería ser entrenador: “Voy a dirigir, tomé la decisión. Con el Chapa Retegui, hace 4 o 5 meses que estoy trabajando junto a él y mis hermanos. Estamos armando un proyecto integral y me entusiasma”, comentó por entonces.

El llamado desde Rosario llegó algunos días más tarde para que se convierta en el sustituto de un Leandro Somoza, que dio el portazo apenas arrancado el torneo por la falta de refuerzos.

Sin embargo, el desembarco de Carlitos no estuvo exento de polémicas: Retegui, que iba a ser su ayudante de campo, debió correrse de ese rol para cumplir con su tarea como secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, un puesto que tomó en enero de este año. “Tengo una responsabilidad muy grande, no es algo que de la noche a la mañana lo pueda dejar, Carlos y todo el equipo lo sabe. Voy a acompañarlo como amigo en lo que necesite siempre y cuando pueda respetar la responsabilidad que tengo”, se excusó el Chapa que días antes se había mostrado con Tevez en el palco del Estadio José Amalfitani para seguir las acciones de la derrota del Canalla ante Vélez.

El gran tema en torno a Tevez es su carnet como entrenador. Ricardo Caruso Lombardi denunció que el ex Boca no tenía el título habilitante para dirigir en primera: “Que respeten a los que hacen el curso de técnico. Tevez hizo el primer año y, el segundo, por la mitad. Y si vos lo abandonás, lo perdés. Esta en condiciones de dirigir a chicos de 14 años, más no puede”. Desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) salieron al cruce de estas versiones y aseguraron que Carlitos tiene todo en regla. Independientemente de esto, el diario La Capital de Rosario anunció en la previa que su hermano Miguel se hará cargo desde el aspecto legal: “Será Miguel Tevez quien firmará planilla como director técnico de Central por tener el título habilitante para dirigir oficialmente en el fútbol argentino”.

Tevez tendrá a sus hermanos Miguel, Diego y Adrián en el cuerpo técnico (Foto: @RosarioCentral)

Cuando le preguntaron a Carlitos por este tema en la única conferencia de prensa que brindó como DT, fue escueto: “Veremos el viernes, otra pregunta...”. Su cuerpo técnico, sin Retegui de manera permanente y con la posibilidad de sumar a Walter Erviti como ayudante, estará compuesto por el preparador físico Martín Traversi, y sus hermanos Miguel, Diego y Adrián Tevez.

“Nosotros vamos a algo más integral, que los jugadores tengan los códigos de otra época, ya que para mí la educación es primordial. Por ahora la prioridad es el viernes y la idea es que el viernes se empiece a notar mi mano. Tenemos que buscar una identidad como equipo. Hoy hablé con los muchachos sobre poder encontrar el ADN del equipo. La idea es que pueda manejar los partidos. Estamos pensando en jugar y tenemos que empezar a hacer las cosas bien que todo después se eleva. Entre los técnicos que me dirigieron tengo un gran referente que fue Antonio Conte en la Juventus. Voy a intentar de que jueguen un poquito como los equipos de él, aunque sea la mitad”, detalló sobre su idea futbolística en esa atención a la prensa.

Por lo pronto, se mantienen muchas dudas en torno al equipo que pararía para este estreno aunque se espera ver muchas variantes en relación al equipo que cayó ante Vélez al mando del interino Germán Rivarola. Fernando Torrent, Javier Báez, Mateo Tanlongo, Facundo Buonanotte y el venezolano Michael Covea ingresarían por Damián Martínez, Facundo Almada, Claudio Yacob, Walter Montoya y Lucas Gamba, respectivamente. Además, Juan Cruz Komar está en duda por una lesión en el tobillo.

Si bien se espera que el club pueda solucionar sus problemas, el Apache todavía no podrá contar con los dos refuerzos que arribaron por las inhibiciones que tiene Central: Francis Mac Allister y el colombiano José Leudo.

Lo cierto es que tendrá una tarea titánica al mando de un equipo que arrastra 8 derrotas en los últimos 14 juegos, donde venció en 4 oportunidades pero una de ellas fue por penales ante Sol de Mayo de Viedma por Copa Argentina. En el actual torneo tiene 4 puntos (1 triunfo, 1 empate y 2 caída) y es uno de los últimos seis equipos del campeonato de 28 clubes.

Enfrente estará el Lobo de Pipo, que está tercero con 8 puntos detrás de Newell’s (10) y Boca Juniors (9). “Para la prensa será un evento diferente, para nosotros es lo mismo una vez que inicia el partido. Rosario es un equipo grande, que con el empuje de su gente se hace sentir los primeros minutos así que tenemos que estar muy atentos. No hemos hecho hincapié en Tevez: no juega más, ahora dirige. No es una cosa especial para nosotros”, le bajó el tono Gorosito al encuentro.

PROBABLES FORMACIONES

Rosario Central: Gaspar Servio; Fernando Torrent, Facundo Almada o Javier Báez, Juan Cruz Komar o Kevin Silva, Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez; Facundo Buonanotte, Michael Covea, Luciano Ferreyra; Alejo Veliz. DT: Carlos Tevez.

Gimnasia de La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso; Lautaro Chávez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán, Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito.

Estadio: Gigante de Arroyito, Rosario.

Árbitro: Patricio Loustau / VAR: Diego Aba

Horario: 19.00

Televisación: ESPN Premium





TABLA DE POSICIONES





SEGUIR LEYENDO: