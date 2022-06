La ácida frase de Pipo Gorosito sobre el debut de Tevez en Rosario Central que sorprendió en la previa del duelo ante Gimnasia

El DT de Gimnasia visitará este viernes a Rosario Central, que tendrá el debut del Apache

Carlos Tevez generó una revolución en Rosario por su llegada como entrenador de Central. Este viernes debutará ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Gigante de Arroyito desde las 19 y con televisación de ESPN Premium. De cara a este encuentro, correspondiente a la quinta fecha de la Liga Profesional, Carlitos pateará el tablero con una formación inédita. Sin embargo, lo que sorprendió fue la declaración de Néstor Gorosito, el DT del Lobo que lo visitará.

Como viene ocurriendo desde la confirmación en el banco canalla del ex Boca Juniors, Pipo fue consultado por lo que significa enfrentar a una figura de la talla de Carlos Tevez y dejó una frase que no cayó bien al entorno del nacido en Fuerte Apache.

“Para la prensa será un evento diferente, para nosotros es lo mismo una vez que inicia el partido. Rosario es un equipo grande, que con el empuje de su gente se hace sentir los primeros minutos así que tenemos que estar muy atentos. No hemos hecho hincapié en Tevez: no juega más, ahora dirige. No es una cosa especial para nosotros”, afirmó Gorosito en la última conferencia de prensa.

“Rosario es un equipo que por el empuje de la gente tiene que salir a ganar y sale a ganar, más en su cancha. Va a ser un partido de ida y vuelta donde los dos vamos a tratar de buscar el resultado desde el principio, no tanto especular a ver qué hace el contrario, sino tratar de imponerse. Ellos con su forma y nosotros con la nuestra”, analizó respecto de este encuentro que será muy observado en el mundo.

En otro orden, Gorosito se quejó por la programación del partido de Copa Argentina en Rafaela: “Es una locura”. El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata consideró de esta manera que el partido ante Flandria sea la misma semana que su equipo se presentará en Rosario ante Central por la Liga Profesional.

“Hacemos 2.000 kilómetros en una semana. Los vamos a sentir, eso va a significar una merma de rendimiento, lesiones... Es una una locura lo que nos hacen por Copa Argentina, la verdad que no se entiende”, protestó Pipo.

El encuentro con Flandria, rival de la segunda división de AFA, se disputará el miércoles a las 21.30 en el Monumental de Rafaela y el ganador avanzará a cuartos de final para medirse ante Patronato de Paraná.

Además, Gorosito se inquietó luego por la situación contractual de Eric Ramírez, jugador clave en el equipo, cuyo vínculo expira el 30 de junio: “Tenía entendido que había arreglado las formas y el dinero. No sé más, en su momento hablé con él para aconsejarlo sobre lo que le convenía. Ayer me enteré que todavía no había firmado”.

En relación a la posible llegada de refuerzos se refirió puntualmente a los casos de Pablo De Blasis y Marcelo Weigandt: “El que venga sabe que viene a pelear y jugará si está mejor que el compañero. De Blasis se fue hace mucho de Gimnasia (2012), sabemos de él por lo que hizo en Europa y sobre Weigandt volvió bien de la lesión y también conocemos lo que fue su paso por el club (2020-21)”.

