El enojo de Riquelme con un periodista por el caso Salvio: “Que informe mejor, Boca está haciendo un esfuerzo gigante para renovarle”

Riquelme se enoja con un periodista en TyC Sports

Ni en el día de su cumpleaños número 44 Juan Román Riquelme se relajó. A pesar de que anoche celebró su aniversario junto a amigos y ex compañeros en el predio de Boca con picado y asado, el vicepresidente xeneize salió a aclarar algunas cosas en vivo por la pantalla de TyC Sports y se ofuscó con un periodista por la información que había brindado. El tema candente fue la negociación por la renovación del contrato de Eduardo Salvio.

“Renovarle es la ilusión que tenemos. Yo hablo con la gente del Consejo de Fútbol y le hicieron un ofrecimiento para que continúe en nuestro club, un esfuerzo muy grande e importante. Está a las claras que el club confía en él. El ofrecimiento es para pagarle el dólar a precio oficial, así no tiene más problemas de nada. Se le está ofreciendo lo máximo, cosa que hoy no la tiene así. Nunca tuvo esta posibilidad que va a tener ahora. El club está demostrando que quiere contar con él”, fue lo que aseveró el ídolo boquense, quien en diciembre pasado había tenido una charla mano a mano con el futbolista para referirse a su continuidad más allá del 30 de junio, cuando expira su vínculo.

Riquelme se ofuscó por lo que había dicho anteriormente el periodista Mariano Grosman sobre la situación de la tratativa con Salvio: “El periodista que tienen ustedes, el pelado, que averigüe un poco mejor. Escuché que dijo que esa es la manera de negociar que tiene esta dirigencia y no es así. El representante de Salvio estaba en Europa. Recién llegó a Buenos Aires y ahora se reunirán para hablar en persona. Queremos que informe mejor, no es lindo que diga ‘es la forma de este club’ cuando el representante estaba en Europa”.

Mariano Chicho Grosman, el periodista de TyC Sports con el que se enojó Riquelme

Tal como había adelantado Infobae hace algunas horas, las charlas por Salvio llegaron a su punto cúlmine y está a punto de definirse si sigue o no en Boca. “El esfuerzo que ha hecho el club es gigante, el contrato que se le ofreció es importante y es a dólar oficial, como se puede pagar en este país. El que manda es el jugador, él dice con quién nos tenemos que reunir. El club demuestra que quiere contar con Salvio por mucho tiempo más”.

Y volvió a la carga por Chicho Grosman, que no estaba presente junto a Ariel Senosiain y Hugo Balassone durante la entrevista: “Cuando ustedes hablan con el pelado ese que no sé el nombre, perdón, pero no sé su nombre... Mariano, él lo dijo claramente que el chico no tiene firmado el contrato así (al dólar oficial), entonces el esfuerzo del Consejo de Fútbol se ve a la legua. Ojalá que se reúna con el representante y que el día de mañana digamos que sigue jugando en Boca”. Senosiain, conductor del programa, le pidió que no se refiriera así a su compañero durante el diálogo y más tarde trató de interceder, pero Román insistió: “Dijo como que Salvio si se queda en Boca estuviera haciendo un favor y eso no es así. Ni nosotros le hacemos un favor a él ni él a nosotros. Ustedes tienen la obligación de comunicarlo así. Mirá lo que dijeron y me llamás si querés después del programa”.

Sobre el Toto, concluyó: “Confiamos en él muchísimo y tenemos mucha ilusión de que en esta Copa vuelva al nivel que creemos todos que puede hacerlo. Viene de una lesión grave y está volviendo a ponerse en ritmo. Boca confía en Salvio y se ve a la legua que hace un esfuerzo para que continúe con nosotros. La verdad que se comporta de maravilla, ojalá se quede con nosotros”

EL POSTEO DE LA MADRE DE SALVIO

“A la mamá de Salvio la quiero mucho, para mí es maravilloso verla cada partido y que me abrace. En los entretiempos, cuando el equipo no está jugando bien, abre la puerta y me dice ‘qué carajo nos está pasando’. Son momentos hermosos. Ojalá que la madre de Salvio pueda disfrutar de ver a su hijo y me siga abrazando en cada partido. Que la pueda cruzar en el estadio por mucho tiempo más y, si su hijo se va a jugar a otro lado, estará siempre invitada”

