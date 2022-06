La Liga Profesional de Fútbol se sumó a la lucha contra la ELA: el emotivo video de Esteban Bullrich

El emotivo mensaje de Esteban Bullrich en agradecimiento a la Liga Profesional de Fútbol por sumarse a la lucha contra ELA

La Liga Profesional de Fútbol (LFP) y los 28 clubes que la componen se sumaron a la lucha con la Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA. En la próxima fecha del campeonato el foco será informar sobre el tema y poder recaudar fondos para la Fundación Esteban Bullrich, el ex senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, que en diciembre de 2021 renunció a su banca tras anunciar que padece dicha enfermedad y se puso al frente de la promoción de la investigación sobre la afección, además de asistir a otros enfermos.

La LFP difundió un video en sus redes sociales que protagoniza Bullrich, quien le agradeció a la Liga por involucrarse en la problemática y ayudar a combatirla. Además, volvió a mostrar su amor por River Plate. En diciembre de 2021 presenció el cambio de autoridades del club de Núñez y fue ovacionado. Además, le deseó buenos augurios a la selección argentina para el próximo Mundial de Qatar.

“Quiero agradecerle a la Liga Profesional de Fútbol de Argentina por la posibilidad que nos da en esta próxima fecha, no solo de visibilizar la ELA, sino de recaudar fondos para la fundación a través de las camisetas de los clubes que la integran. Quiero agradecer a todos los presidentes de los clubes que la componen, especialmente a las autoridades del club de mis amores. Y permítanme terminar deseando que este año los campeones de América se conviertan en campeones del mundo ¡Vamos Argentina carajo!”, expresó el ex legislador.

El video de Esteban Bullrich sobre el Día Mundial de la lucha contra ELA

Este martes es el Día Mundial de la lucha contra la ELA, una fecha impulsada por asociaciones de pacientes de todo el mundo para concienciar sobre esta enfermedad, unir fuerzas y exigir más investigación, que es uno de los pilares fundamentales para conseguir aumentar la esperanza de vida de los pacientes

Bajo el lema “Hablemos de ELA”, la LFP se adhirió a la movida para poder colaborar en el tema y resulta un gesto importante considerando que el fútbol es un deporte que convoca a masas y con la información que se pueda brindar en los partidos de la quinta fecha del torneo, se busca que el público pueda conocer más de este mal.

No es la primera vez que el Bullrich utiliza el puente del fútbol para poder difundir la lucha contra la ELA. Luego de una entrevista de Infobae con el ex arquero español Juan Carlos Unzué (jugó en el Sevilla junto a Diego Maradona y fue dirigido por Carlos Bilardo), quien también es entrenador y lucha contra el ELA, el ex senador habló con él y analizaron el tema. Los unió el objetivo de ayudar a los que padecen la enfermedad.

Esteban Bullrich recibe el saludo de Marcelo Gallardo el día del cambio de autoridades de River Plate (Nicolás Stulberg)

En sus redes sociales, Bullrich también se refirió a esta jornada tan especial y manifestó: “Hoy es un día muy especial para mí y para los más de 3.000 pacientes que padecemos ELA en nuestro país. Esta fecha significa la posibilidad de alzar nuestra voz para pedir cuanto antes una cura a esta enfermedad y poder visibilizar las problemáticas que tenemos como pacientes”.

“Somos muchos, a lo largo de todo el país, los que pedimos dejar de lado las burocracias y promover las investigaciones que permitan mejorar nuestra calidad de vida. Porque en enfermedades como estas no tenemos tiempo que perder”, agregó.

“Aunemos esfuerzos y concienticemos sobre la importancia de dar a conocer esta enfermedad. Ayudanos vos también compartiendo este mensaje. La ELA tiene cura, solo debemos encontrarla”, concluyó.

La ELA es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan. Los medicamentos y la terapia pueden reducir el avance de la ELA y el malestar. Por ahora se desconoce la causa y no existe una cura, por eso es tan importante la investigación sobre el tema.

