El silencioso gesto de Boca Juniors con Ángel Clemente Rojas, gloria del club que sufre un problema de salud

Juan Román Riquelme junto a Ángel Clemente Rojas

“Recuperándome viendo al mejor ¡Vamos Boca!” Con esa frase, Ángel Clemente Rojas publicó una conmovedora imagen en su cuenta de Twitter en donde se lo ve en una clínica privada siguiendo las acciones del conjunto que dirige Sebastián Battaglia frente a Barracas Central que concluyó con victoria del Xeneize por 3 a 1.

Según informaron desde la transmisión de El show de Boca, el ídolo del club se encuentra internado con principio de neumonía. Su estado de salud lo llevo a permanecer en un hospital público, pero cuando las autoridades de la entidad boquense se enteraron de la situación, decidieron trasladarlo hacia una institución sanitaria privada para que tenga un cuidado personalizado.

Rojitas está bien, sin complicaciones graves. Y el gesto silencioso que tuvo el club de sus amores tiene relación directa con la amistad que lo une a Juan Román Riquelme, quien en más de una ocasión realizó diversos homenajes para reconocer la trayectoria del ex futbolista.

El ex delantero de 77 años se encuentra controlado por los médicos, quienes estuvieron con él en la previa del encuentro frente al Guapo y, si bien su deseo es abandonar el lugar porque asegura que se encuentra en óptimas condiciones, los especialistas le pidieron que se quedara para un realizarse exámenes más exhaustivos y descartar inconvenientes de mayor gravedad.

La publicación de Rojitas en Twitter

Ángel Clemente Rojas aseguró en más de una oportunidad considerarse uno de los “máximos ídolos” de Boca “al igual que Juan Román Riquelme”. “Entre los grandes ídolos, yo me pongo en el podio. Acá hay una cosa que es clara: los dos máximos ídolos del club son Riquelme y Ángel Rojas”, afirmó hace poco el ex atacante creativo en la década del sesenta en una nota brindada a radio Trinidad. Y argumentó: “Pasa que hay muchos pibes que no me vieron jugar. Estamos ahí, cabeza a cabeza”.

Rojitas surgió de la cantera xeneize y debutó oficialmente en 1963. Vistió la camiseta con la azul y oro hasta 1972 cuando emigró a Deportivo Municipal de Perú aunque al año siguiente regresó al club de la ribera y luego continuó por Racing, Nueva Chicago, Lanús y Argentino de Quilmes, donde se retiró en 1978. Además, en Boca sumó cuatro campeonatos locales de 1964, 1965, 1969 y 1970 y la Copa Argentina de 1969.

