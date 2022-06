Del “cambiamos porque nos encontraron la vuelta” a la tajante respuesta sobre el futuro de Beltrán y Luis Suárez: 7 frases de Gallardo tras la goleada de River

Gallardo analizó la goleada de River Plate ante Unión en Santa Fe

River Plate recuperó la memoria y goleó por 5 a 1 a Unión en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, un resultado inédito en la historia. El Millonario sumó por primera vez de a tres y se acomodó en la tabla de la Liga Profesional, luego de los dos empates y la derrota ante Colón en la fecha pasada.

“Fue un rival que en nuestra última visita nos ganó jugando de una manera. Hoy decidimos jugar de otra manera contrarrestar eso y salió bien”, confesó Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa. “Jugamos el partido físico que había que jugar. A veces cuando te encuentran la vuelta hay que analizar y entender que también se puede cambiar. A veces hay que cambiar a través de lo que los rivales nos van proponiendo y limitando. Hoy también fuimos muy efectivos. En un partido cerrado, hacer cinco goles no es fácil y menos en esta cancha. Estoy contento con el equipo porque tuvieron muy buena predisposición”, valoró el Muñeco.

Sobre la racha de resultados adversos, el DT dijo que “no había que perder la calma y la serenidad”. Sin embargo, aclaró: “No hicimos goles en tres partidos, pero ahora porque hicimos cinco no vamos a decir que River recuperó goles. Siempre fuimos un equipo que hizo muchos goles. Se hace una evalución rápida de acuerdo a lo que está pasando, pero desde mi lugar tengo que tener la tranquilidad de que aunque el equipo no convertía, generaba situaciones. Hoy tuvimos la contundencia, es así de simple”.

Cómo lo vio a Juanfer Quintero, quien volvió a jugar tras la lesión

Y agregó un mayor análisis sobre el presente de su equipo: “A veces por nuestra forma e idea y al ver los rivales, cuando no podemos ganar ¿qué se dice? A River le encontraron la vuelta. Tenemos que buscar soluciones y dentro de eso ir viendo y cambiando. Hoy se dio, pero a veces no sale todo lo que se planifica. Fuimos agresivos desde lo físico y en su cancha donde es dificil. Estuvimos muy presentes, después se genera y la contundencia que es fundamental. Para ganar partidos hay que hacer goles, es así de simple”.

La sequía que rompieron Julián Álvarez y Braian Romero: “Como conductor de grupo uno tiene que acompañar los procesos de rachas negativas y trabajar. Observar, ver comportamientos y no solamente el suyo. Si Julián no hace goles se dice que está pensando en otra cosa, pero lo ves correr como un jugador que está vendido y juega como si fuera su primer partido. Eso es contagio para Braian que si no hace goles entra y no quiere bajonearse. Uno está para acompañar los momentos de los futbolistas buscando soluciones y que los jugadores se sientan que están respaldados”.

Gallardo también destacó la vuelta de Juanfer Quintero tras la lesión: “Hoy sumó 20 minutos, le viene bien para ir agarrando su mejor forma. Está en ese proceso porque estuvo mucho tiempo parado. La calidad la tuvo siempre y con los partidos y entrenamientos logrará una mejor puesta a punto”.

La tajante respuesta de Gallardo sobre el futuro de Lucas Beltrán y Luis Suárez

También elogió de gran manera a Julián Álvarez, quien disputará cuatro partidos más con River Plate y luego se sumará a su nuevo club, el Manchester City: “Reemplazarlo es difícil. Su crecimiento en estos años ha sido increíble, notable en todo sentido. Hoy es un futbolista de muchísima jerarquía, por eso se va a un club tan importante. Con funcionamiento y alternativas, con jugadores que puedan asumir esa responsabilidad en el equipo. De esa manera se llena ese espacio”

Y para terminar, fue consultado sobre los refuerzos y respondió de manera tajante. Puntualmente por Lucas Beltrán, quien debe retornar a River Plate, club que está en conflicto con Colón de Santa Fe donde estaba a préstamo, y por Luis Suárez, el uruguayo que quedó con el pase en su poder tras su paso por el Atlético de Madrid. “No ha cambiado la situación, no tengo nada para decir. Esperemos cómo se desarrolla el inicio de semana para ver si hay novedades”.

Por supuesto, el malestar de Marcelo Gallardo se debe a la falta de refuerzos y sobre todo, el reemplazante de Julián Álvarez en la delantera.

