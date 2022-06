El ejemplar festejo conjunto entre planteles de Boca Juniors y River Plate que se volvió viral

Ambos planteles cantaron por Argentina

En un fútbol argentino, donde las rivalidades predominan en la vida cotidiana, ver a dos planteles de eternos adversarios festejando juntos llama realmente la atención. En el marco de la Liga Evolución de Conmebol que se disputó en Paraguay, tomó notoriedad un video en el que el equipo Sub 16 femenino de River Plate y el Sub 13 masculino de Boca Juniors festejaron en uno de los pasillos del complejo por haber representado a Argentina de gran manera frente a equipos de todo el continente.

El video fue compartido por la cuenta del ente que regula el fútbol a nivel sudamericano y se volvió rápidamente viral en las redes sociales. “La Fiesta Evolución 2022, ¡compañerismo, unión y respeto!”, redactó la Conmebol al respecto de la celebración ejemplar. Por el lado de las Millonarias, derrotaron a Yaracuyanos de Venezuela por 5-2 mientras que los Xeneizes golearon 3-0 a Vallecaucana de Colombia. Además de dichos elencos, también participó el Sub 14 de Platense del evento.

Dentro de los cánticos que retumbaron en los pasillos resaltó el pedido hacia la Selección de “ser campeón mundial” de la mano de Lionel Messi y compañía a fines de año en Qatar, para luego saltar al clásico aliento para la Albiceleste. “Es un sentimiento, no puedo parar. Olé olé olé, olé olé olá, cada día te quiero más”, sonó en tierras guaraníes en pleno rapto de felicidad. Vale destacar que el arquero Agustín Reynoso de Boca obtuvo la valla menos vencida de su categoría mientras que su compañero Ignacio Rojas Sánchez fue seleccionado como el mejor jugador.

Desde el año 2017, el organismo sudamericano realiza la Fiesta Evolución, un torneo relámpago donde más de 700 jugadores de las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 16 de todo el continente participan durante 10 días de competencia. Además, la Conmebol busca transmitir los valores del aprendizaje y recreación. En este caso, arrancó el pasado 10 de junio y finalizó el pasado domingo en Asunción con la felicidad de los planteles argentinos por el trabajo bien hecho. Los campeones de cada categoría se llevaron un viaje a Orlando para ser parte de una experiencia similar, pero rompiendo aún más barreras internacionales.

