El video de Benedetto que encendió la polémica tras la marginación del plantel de Boca Juniors y la desafiante intervención de Almendra

Darío Benedetto se divierte fuera del campo de juego

La primera bomba fue lanzada por Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa posterior al partido contra Arsenal por la primera fecha del campeonato: “Jorman (Campuzano) tuvo un inconveniente al llegar tarde al primer entrenamiento, donde se ausentó. Yo ya dije en reiteradas ocasiones que teníamos reglas que cumplir dentro de nuestro equipo y fui bastante claro en algunas cuestiones. Por eso no tuvo la posibilidad de estar concentrado y de jugar”. Hasta allí nadie se imaginaba que el entrenador les estaba enviando un mensaje a dos referentes del plantel...

Darío Benedetto y Marcos Rojo se ausentaron a la práctica del día domingo y esto le generó un serio malestar al cuerpo técnico, que los precisaba para alistar al equipo de cara al partido de mañana ante Ferro Carril Oeste por la Copa Argentina. El DT, sin tomar reparos por la talla y preponoderancia de los futbolistas en cuestión, los dejó afuera de la convocatoria para enfrentar al Verdolaga.

En las últimas horas, circularon imágenes de Benedetto en una fiesta. Las mismas habrían sido registradas el sábado por la noche, a horas del entrenamiento al que se ausentó. Al Pipa se lo ve tocando con la banda de cumbia Chanchi y los auténticos, que hace horas publicaron una imagen del cantante Daniel Sánchez junto al 9 xeneize: “Un crack dentro y fuera de la cancha”. Y lo mismo sucedió con Marcos Rojo, quien figuró en una fiesta de 15 familiar cantando e ingiriendo alcohol.

Darío Benedetto junto al cantante de cumbia Daniel Sánchez

Quien tomó cartas en el asunto fue Agustín Almendra, quien continúa separado del plantel profesional tras un acto de indisciplina que tuvo a principios de año. Por ese hecho, Benedetto salió a cruzarlo vehementemente en una entrevista pública: “Boca es muy grande como para que estén de joda, no se aguantaba más”. Esa fue una de las frases del Pipa contra el juvenil que sigue entrenándose con la Reserva y podría ser transferido a otro club en este mercado.

Almendra le dio “me gusta” a varios tuits que aludían a la situación de Benedetto. Uno de ellos decía “La verdad, cuando uno escuchaba a Benedetto sermonear a Almendra pensaba que marcaba el camino. Después de esa declaración, tenés que ser un señorito inglés, no podés faltar al entrenamiento porque es domingo a la mañana. Battaglia actuó como correspondía”. Otro, “Saldrá Benedetto a hacerse cargo? Recuerdan que cuando lo liquidó a Almendra dijo que jugador de Boca se es “las 24 horas”. Parece que se olvidó...”; y finalmente “No era que Boca es demasiado grande para estar de joda? Mamita... qué rápido se cayó Benedetto”. Esto causó aún más revuelo en la interna, frente a un silencio supremo en la previa a un partido importante y de eliminación contra Ferro.

Vale mencionar que Almendra mantiene una estrecha relación de amistad con Marcos Rojo, quien en su momento reconoció que le había hablado personalmente y admitió que el mediocampista de 22 años cometió un error al rebelarse ante Battaglia y cruzarse feo con un compañero en la práctica. El ex jugador de la Selección Sub 20 compartió una historia el domingo pasado mirando el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia y no habría ido a la Bombonera a ver Boca-Arsenal.

El Xeneize jugará ante Ferro mañana desde las 16 en La Rioja por los 16avos de la Copa Argentina, y el domingo visitará desde las 20.30 a Central Córdoba, por la segunda fecha de la Liga Profesional. La gran incógnita es si Battaglia indultará a Benedetto y Rojo antes del viaje a Santiago del Estero.

