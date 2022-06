Imágenes inéditas y un recuerdo emotivo: el video que Boca Juniors le dedicó a Carlos Tevez tras su retiro definitivo del fútbol

El video emotivo que Boca le dedicó a Carlos Tevez

“El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pase mal. Un día me levanté y dije, ‘no juego más’. Lo llamé a Riquelme a la noche y le dije que necesitaba el club para hacer la conferencia de prensa y contar que no jugaba más. Ahí mi familia entendió que no jugaba más”. Las palabras de Carlos Tevez en la última entrevista con la que confirmó que se retiró definitivamente de la práctica profesional del fútbol emocionaron a todos. Y ahora Boca Juniors seguramente hizo lo mismo con él.

Con un video que se replicó rápidamente en las redes sociales, el Xeneize le obsequió un compilado de momentos dorados de su estadía en el club de sus amores. Desde su formación en las inferiores hasta su consagración y últimos partidos.

“Siento que tengo que hacer lo mejor en cada partido. Es como una alegría, que se me abre el corazón, ¿no?”, mencionaba un Tevez adolescente cuando recién era observado por algunos. “La gente dice ‘tiene un futuro bárbaro’, pero un jugador no se la tiene que creer, a mí me falta mucho todavía para llegar a eso. Ahí adentro (de la Bombonera) ya lo viví, el corazón te late más fuerte. A mí me dan ganas de llorar”, son algunas otras frases del Apache, que ya arrollaba a todos sus rivales en las juveniles azul y oro.

Finalmente, citaron las expresiones del día de su adiós en la Bombonera: “No es una despedida sino un hasta pronto, porque siempre voy a estar para el hincha y para el pueblo xeneize. Como jugador lo di todo, por eso es que estoy feliz. Desde el día en que nací, nacimos de Boca y vamos a morir de Boca. Mi sangre siempre va a ser azul y amarilla”.

Lo cierto es que Tevez también adelantó que se dedicará a ser entrenador junto al Chapa Retegui: “Hace 4 o 5 meses que estoy trabajando junto a él y mis hermanos. Estamos armando un proyecto integral y me entusiasma. Me gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte personal”. Aclaró que “no voy a agarrar cualquier club para decir, ‘hoy tenemos que ganar porque si no nos rajan a todos’; Mis equipos van a jugar” y deslizó que dirigir algún día a Boca “sería un sueño”.

