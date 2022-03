Benedetto fustigó a Almendra tras la decisión de separarlo del plantel: “Boca es muy grande como para que estén de joda, no se aguantaba más”

En su arribo a Córdoba, adonde Boca viajó para enfrentarse mañana contra Central Córdoba de Rosario por los 32avos de final de la Copa Argentina, Darío Benedetto tomó la palabra en nombre del plantel y se refirió a la separación de Agustín Almendra y Alan Varela. Al primero, lo fustigó: “Son cosas que, a la larga, iban a pasar, cosas que no se aguantaban más. Bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo también. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que fue la decisión correcta. Hay un grupo humano muy lindo y una competencia muy sana. Esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

El Pipa, lejos de pretender bajar la efervescencia del caso y evitar que la polémica se agrandara, fue contundente a la hora de referirse a su compañero: “El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo no se aguantaban más, lo hablamos con el entrenador y el Consejo de Fútbol los referentes del plantel. Era algo que tenía que pasar. Sin ir a los detalles, hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los compañeros que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de ser titular o suplente, siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta. Es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”.

Respecto al caso particular de Alan Varela, quien no habría llegado en óptimas condiciones al entrenamiento del lunes, el 9 de Boca mencionó: “Se tomó una decisión correcta por un acto de indisciplina. Puede llegar a tener remedio, es chico y hay que seguir aconsejándolo. El caso de Agustín es irremediable. Alan, de a poquito, tiene que ir entendiendo las cosas. Es un chico y tiene muchas cosas que aprender. Hay que acompañarlo y bancarlo más allá de la decisión que tomó. Yo creo que le va a servir”.

Y prosiguió con la comparación entre ambas situaciones: “En el caso de Alan se puede arreglar con un consejo. Con Agustín se habló demasiado. Esto viene de hace rato. Yo no estaba presente, pero hubo otros problemas y se cortó de raíz. Agustín es un jugador del club y características le sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que trataban de hacer en el club era que cambiara su postura y mentalidad. Esto era algo que tenía que pasar”.

En cuanto a Battaglia, expresó: “Lo vi firme. Si hubiera estado en su posición, a lo mejor hubiese sido peor. La falta de respeto no está permitida, hay cosas que no se dicen. Él lo tomó como un buen técnico, como un caballero. Cuando fuimos a hablar los referentes con él, estábamos todos en la misma línea. Jugador que no quiere sumar para Boca, no sirve dentro del plantel. Por esto tomó la decisión que tomó y el plantel lo banca”.

Por último, Bendetto se refirió a la postura de los capitanes y su inclusión dentro de ese grupo chico: “Trataremos de acomodar a los juveniles de alguna manera. Pero con esto les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda. Yo respeto mucho a los referentes, ídolos y todos. Siempre me hice respetar y lo tomo como lo tomé siempre, nada más que estos problemas no los vi nunca. El plantel ya habló, los referentes hablamos con el entrenador y el Consejo de Fútbol y estamos alineados. Hay un excelente grupo y la decisión está tomada, de parte del grupo también”.

