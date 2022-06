Delfina Pignatiello negó su retiro de la natación: “Yo jamás usé esa palabra”

Delfina Pignatiello negó que se haya retirado de la natación de forma profesional (Antes que Nadie)

Luego de un largo paréntesis tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la nadadora Delfina Pignatiello posteó un mensaje en sus redes sociales en el que informó que “tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia”. Sin embargo, este lunes la joven de 22 años negó que haya querido informar su retiro de forma profesional y aclaró su postura.

“La única información que di fue mi posteo. Usé específicamente ciertas palabras, muy premeditadas. Yo jamás usé la palabra retiro, porque no lo sé. Doy un paso al costado, porque hoy siento esto y es lo que me hace feliz”, esgrimió en el programa Antes que Nadie.

“Fue un proceso de muchos meses y una decisión que tomé el año pasado, pero que no la quería comunicar hasta que estuviera lista y tuviera las herramientas para afrontar todo lo que vendría después”, afirmó.

Delfina Pignatiello reveló cómo sufrió con las críticas de los haters por las redes sociales (Antes que Nadie)

Además, confesó que “uno puede ser buena (en la natación), pero puedo ser buena en otras cosas y sentí que también pude dar ese mensaje, como cualquier otra persona”.

Su debut en un Juego Olímpico generó mucha expectativa por toda su performance previa. Aunque no tuvo buenos resultados en Tokio y eso generó una ola de críticas en las redes sociales. Ese tema fue un desencadenante: “Ningún hater (odiador) jamás se me acercó en persona a decirme algo. Nunca una sola persona se me acercó a decirme nada en la cara, ni una crítica constructiva. También me pasó que hubo gente que se me acercó y me decía ‘¿cómo puede afectarte un hater?’ Y yo le decía, obvio que me afectó que me lleguen 200 ó 300 mensajes diciéndome ‘sos una pelotuda, una fracasada’ sólo por no hacer el resultado que ellos esperaban que haga”, agregó.

“Incluso esos mensajes me llegaron de gente de mi país y de mi deporte, cuando yo fui a representar a mi país con toda la pasión y el amor del mundo, cuando me desviví cinco años de mi vida por este deporte. Lo que a mí más me movía era representar a la Argentina. Recibir eso rompió mucho mis convicciones, me rompió el corazón”, resaltó.

La carta con la que la nadadora anunció lo que define como "un paso al costado"

“Pero también recibí un montón de mensajes hermosos que me ayudaron”, aclaró. “Cuando hice este posteo me asustó -para bien- tantos mensajes. Ojalá hubiese recibido la mitad de mis mensajes durante mi carrera deportiva. Y ojalá la generación que siga reciba todo ese entendimiento y ayuda. Por favor, tomemos conciencia de lo que es el elitismo en este deporte, para que cada vez menos chicos pasen por estas situaciones o estén mejor preparados, con más herramientas de las que tuve o de las que tuve que aprender durante la marcha”, subrayó.

En Tokio 2020, Delfina culminó 29° en 1.500 metros libres y 27° en los 800 metros libres. Fue su última performance oficial en la natación. Antes, fue bicampeona mundial juvenil en Indianápolis en los 800 y 1.500 metros libres. También consiguió dos medallas plateadas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (400 y 800 metros libres) y tres doradas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 (400, 800 y 1.500 metros libres).

SEGUIR LEYENDO