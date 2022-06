Tras su escandalosa salida de Rosario Central, Vecchio será nuevo refuerzo de Racing

*Emiliano Vecchio habló después de haber terminado la revisión médica

Racing ya tiene su primer refuerzo. En las próximas horas se hará oficial la contratación de Emiliano Vecchio la única cara nueva con la que cuenta Fernando Gago para esta segunda mitad de 2022 y en la que tendrá como principal objetivo luchar por el título de la Liga Profesional. El ex Rosario Central acordó un vínculo pro 18 meses.

De no mediar problemas, una vez que se conozcan los resultados de la revisión médica, el mediocampista de 33 años firmará su contrato y se convertirá en nuevo futbolista de la Academia. A la salida de la clínica en Belgrano donde se realizó los estudios, el jugador se mostró entusiasmado con esta posibilidad: “Es una oportunidad única en un equipo como Racing, no solo por su historia sino también por su presente, es algo que me llena de orgullo y de felicidad”.

Vecchio llega después de un comienzo de año complicado en el que se ausentó de varios partidos con el conjunto Canalla y terminó enfrentado con la dirigencia: “El último semestre fue muy complicado a nivel familiar, tuve problemas demasiado graves que me llevaron a no poder demostrar el nivel que venía demostrando”. Si bien no quiso dar detalles sobre lo que le sucedió, agregó: “Tuve problemas muy graves con mi hermano y como ser humano en ese momento sentía que mi prioridad tenía que ser él y mi familia. Pero ahora la vida me da una oportunidad gigante en mi carrera y la voy a afrontar con mucho profesionalismo y respeto”.

Surgido de las inferiores de Rosario Central, el volante que se caracteriza por su buen pie y su facilidad para llegar al gol, ha vestido las camisetas también de Santos de Brasil y Al-Ahli Dubai de los Emiratos Árabes, entre otros clubes. Ahora, tendrá su primera prueba en un equipo grande de la Argentina: “Yo me siento pleno, sino no tomaría este desafío. Estoy convencido de que le voy a dar cosas lindas al club”.

Desde su regreso a Rosario Central, Vecchio ha marcado 14 goles (Reuters)

La gran incógnita es dónde encajará Vecchio en el esquema de Fernando Gago, quien ya cuenta con un equipo titular establecido y como variante ofensiva tiene a Edwin Cardona. Con respecto a este punto, el ex futbolista del Canalla anticipó que no sería extraño que él y el colombiano se ganen un lugar: “Todos los jugadores somos diferentes, Cardona es un gran jugador, ya lo ha demostrado y considero que los jugadores que intentan jugar bien al fútbol siempre se pueden complementar. Yo desde mi lado vengo con humildad a entregarme, vaciarme y dar lo máximo. Si me toca jugar, espectacular, sino lo daré todo para sumar a lo colectivo”.

A principios de mayo Rosario Central informó que el vínculo con Vecchio terminaría debido a los conflictos entre el futbolista y la institución. El jugador, excedido de peso cuando asumió Somoza a finales de marzo, hizo un plan de acondicionamiento físico en doble turno, ordenado por el nuevo entrenador. Sin embargo, prácticamente no fue tenido en cuenta: jugó el partido que su equipo perdió 1-0 como visitante de Tigre, fue al banco de suplentes en el empate en dos goles como local contra Colón, entró unos minutos en la caída 2-1 como visitante de Huracán y siguió en el banco en las victorias de local 3-0 sobre Independiente y 3-1 sobre Estudiantes. Nada más.

El conflicto se dinamitó cuando el futbolista supo que no podía acercarse a Arroyo Seco porque le prohibirían la entrada. Entonces, utilizó las redes sociales para emitir un duro comunicado sobre su conflictiva salida. “Hola familia canalla. Les cuento que ayer el club me comunicó que no sigo siendo parte del plantel. Tengo prohibido ir a Arroyo Seco (el complejo donde entrenan). Gracias por el apoyo. En estos días me voy a despedir como ustedes se merecen. Besos a todos”.

Esto ocurrió luego de la viralización de un audio suyo con palabras muy duras para con la dirigencia: “Si es por mí, me quedó jugando en Reserva o en Cuarta. Yo quiero ayudar, estoy bárbaro. Lamentablemente, en todos estos meses, comí mucha mierda, me faltaron el respeto y estoy acá. Quiero seguir. Mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos que mienten. El único que me ayudó de la dirigencia fue Rodolfo (por el presidente del club, Di Pollina). Todos los otros me reventaron”.

En abril de este año Rosario Central acusó a Vecchio de fingir una lesión

Ahora, Vecchio tendrá una nueva chance en el fútbol nacional y nada menos que en el Racing de Fernando Gago, uno de los semifinalistas de la última Copa de la Liga. El gran objetivo del cuadro de Avellaneda es sumar una estrella a fin de año, por lo que, eliminado de la Sudamericana en primera fase, apuntará sus cañones a la Liga Profesional, torneo que iniciará este sábado al recibir a Huracán desde las 21.30. Luego, visitará a Godoy Cruz en Mendoza.

Además, Racing tiene que enfrentarse ante Agropecuario por la Copa Argentina y de conseguir el pasaje a cuartos de final se verá las caras con el ganador de Boca Juniors y Ferro. Cabe recordar que el Xeneize lo eliminó por penales de la última Copa de la Liga, por lo que la revancha podría darse pronto.

