Martín Palermo rompió el silencio: los verdaderos motivos de su renuncia y dardos a la dirigencia de Aldosivi

Luego de presentar la renuncia como entrenador de Aldosivi, Martín Palermo cuestiónó a los directivos argumentando que sus objetivos “no eran los mismos” que los exhibidos por el club marplatense. “Parece que mis objetivos no eran los mismos que los del club. Si proyecto algo necesito que esté en sintonía. No se avanzó con ningún nombre (de refuerzo) porque el mercado está muy parado. Por eso decidí dar un paso al costado”, sostuvo el técnico platense, de 48 años.

Tras una histórica campaña en la Copa de la Liga Profesional (LPF), en donde el elenco portuario llegó a cuartos de final, el ex DT de Godoy Cruz de Mendoza y Arsenal le puso punto final a su vinculación con la institución marplatense. “Algunas cosas que sucedieron llevaron al desgaste de la situación. Por eso terminé tomando esta decisión”, justificó el goleador histórico de Boca Juniors, en declaraciones a FM Brisas (98.5).

“Tengo la sensación que lo que logramos lo disfrutaron el hincha y los jugadores. La dirigencia, no”, descerrajó Palermo, quien criticó que el presidente José Moscuzza “no estaba en Mar del Plata a una semana del arranque” del campeonato.

En diálogo con Radio La Red, Palermo dio más detalles de los motivos que lo llevarona a dar un paso al costado: “Nunca supe si se le dio valor a lo que se logró. Estuvimos dos semanas sin tener contacto con la dirigencia. Así, le doy la libertad al club que elija la manera de seguir conduciendo”.

“Uno necesita de un acompañamiento y una presencia y no se sintió. Uno no puede obligar la manera de actuar y de cómo el club quiere hacer lo que viene haciendo hace muchos años. Todo eso llega un momento en que lo pones en la balanza y vas evaluando el esfuerzo de todos los jugadores, de nosotros, de la gente, la ilusión... pero después es pensar qué es lo mejor para el club y yo prioricé eso”, manifestó el Titán.

Y agregó: “Puse todo por encima de mis posibilidades porque puedo arrancar el campeonato a ver qué pasa y si nos van mal las cosas renuncio o nos echan. Entonces le doy tiempo a ellos para que contraten un entrenador. Yo les manifesté cuáles eran mis sensaciones y darles la libertad para que sigan trabajando”.

José Moscuzza se refirió al sorpresivo adiós del Titán

Sobre los rumores de un cortocircuito con el manager, Ciro Lubrano, dijo: “De llegar a eso de tenso o pelea como se instaló en estos días, no; o lo que se contó tras el partido con Barracas. Acá ya se sabe y se conoce el actuar. Yo tenía una relación normal como lo he tenido con todos los empelados. Obviamente él tiene un cargo superior al de un cocinero o un canchero, y yo me manejaba directamente con Josesito que era el que decidía hoy por hoy y me terminaba resolviendo situaciones que eran necesarias para contratar jugadores, de logísticas y necesidades cotidianas del día a día. El manejo interno más profundo, interno, se sabe y se conoce hace mucho. Ya lo han vivido otros entrenadores o gente que trabajó en el club”.

Además, reveló una actitud que tuvo y que el club no valoró: “Anteriormente, no me reuní con la dirigencia de San Lorenzo porque tenía contrato con Aldosivi. Por eso también sentí que no me acompañaron desde la dirigencia ni valoraron lo que hice”. Finalmente, el Ciclón contrató como DT a Rubén Darío Insua.

De cara a lo que viene, Palermo cerró: “Hoy tengo la posibilidad de reinsertarme como entrenador en el fútbol argentino después de muchos años. Estoy agradecido a la familia Moscuzza por haberme dado esta chance. Se vio el trabajo, un crecimiento y madurez. No tuve drama de comenzar de abajo como lo hice en Goody Cruz, Arsenal o Aldovisi, no me da vergüenza decir eso porque todo entrenador tene un recorrido y un crecimiento antes para estar preparado para los desafíos. Voy a analizar todo, tanto del fútbol argentino como de afuera. Ahora, a hacer un impasse y recartar fuerzas y ganas para ponerte al frente de un grupo y transmitir cosas. Yo voy por todo, no me conformo con pocas cosas. Como lo fui a lo largo de mi carrera, siempre fui por más”.

Mientras que en su cuenta de Instagram, el mensaje de despedida que publicó fue el siguiente: “GRACIAS @aldosivi_oficial, ha sido un honor estar al mando de esta institución y ser parte de tu historia. Nos vamos con el orgullo de haber clasificado al equipo por primera vez a 4tos de Final de la Copa de la Liga Profesional 2022 y dejando al club fuera de los puestos de descenso. Agradecer a mis jugadores que me hicieron sentir reflejado en cada partido que disputamos. A la hinchada que estuvo en todas con nosotros. A los empleados del club por acompañarnos en este proyecto. A la familia Moscuzza por confiar en mí. Hoy nuestros caminos se separan, espero que todo lo que venga sea para mejor. Abrazo grande”.

Por su lado, el máximo dirigente del Tiburón comunicó su malestar por la salida del entrenador “cuatro días antes” de que empiece el torneo: “Martín (Palermo) no me manifestó enojo con nadie, solamente me dijo que no tenía fuerzas para seguir”, consideró el dirigente al programa radial “Cómo te va” (AM 550). “Pensé, cuando recibí el llamado, que me iba a pasar el listado de los jugadores que pretendía para este mercado de pases. En ningún momento me imaginé que iba a irse”, expuso Moscuzza.

Favio “Yagui” Fernández se hizo cargo en forma interina del plantel profesional de Aldosivi, que este lunes a las 21.30 enfrentará como visitante a Argentinos Juniors, en partido correspondiente a la primera fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

