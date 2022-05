El presidente del Manchester City elogió a Julián Álvarez y reveló el “arduo trabajo” que hicieron para ficharlo

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, junto a Pep Guardiola (REUTERS/Hannah Mckay)

Manchester City no se conforma con ser nuevamente campeón de la Premier League y la próxima temporada buscará dar un nuevo paso hacia adelante para conseguir la tan esquiva Champions League. Para ello, la dirigencia del club inglés volverá a apostar con fuerza en el mercado de pases.

El ataque fue una de las prioridades y sacudieron esta ventana de transferencias con las llegadas del noruego Erling Haaland (era pretendido por varios de los principales clubes del planeta) y el argentino Julián Álvarez, quien se sumará al equipo ciudadano tras disputar los octavos de final de la Copa Libertadores con River Plate.

El emiratí Khaldoon Al Mubarak, presidente del club, dialogó con la página oficial del club inglés y se deshizo en elogios para sus dos jóvenes contrataciones. “Creo que podemos mirar hacia atrás con un alto nivel de confianza en el área que más queríamos fortalecer, que es esa posición de delantero. Tenemos en Haaland, posiblemente el mejor número nueve del mundo a la edad adecuada”, comenzó su relato el mandatario.

Julián Álvarez, una de las grandes apuestas del Manchester City (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“En Haaland hemos invertido en ese delantero del futuro, y en Álvarez creo que hemos encontrado a uno de los delanteros jóvenes más talentosos de Sudamérica”, remarcó sobre la Araña, que también era mirado con atención por su clásico rival, el Manchester United.

El dirigente destacó durante la entrevista que el arribo del futbolista del Millonario se dio tras un arduo trabajo de scouting. “Julián es un ejemplo del arduo trabajo de nuestro equipo de exploración, muchas semanas y meses de seguimiento, análisis y, finalmente, tomar la decisión correcta en el momento correcto cuando el mercado se abrió de la manera en que se abrió. Estoy absolutamente encantado de que, en el caso de Julian y Haaland, hayamos podido entrar temprano, y hacer nuestro negocio temprano”.

Si bien ambos futbolistas tendrán la difícil tarea de tratar de suplir la ausencia del Kun Agüero, máximo goleador en la historia de la institución, Khaldoon Al Mubarak sostuvo que “reemplazar a Sergio es una gran tarea. Pero no es algo para lo que no nos hayamos estado preparando durante un par de años”.

El presidente también aprovechó la ocasión para reconocer que “vendrán más jugadores” durante este mercado. “Estamos buscando fortalecer el equipo en las posiciones necesarias. Como saben, cada temporada se van algunos jugadores y luego tenemos que reformar continuamente el equipo”, esbozó. Y añadió: “De nuevo, siempre buscaremos mejorar y fortalecernos. Creo que ya hemos hecho dos fichajes muy importantes, pero anticipo que haremos un par más”.

No obstante, aclaró: “Intentaremos ir lo más rápido que podamos, pero ya sabes cómo va el mercado. No siempre está completamente bajo nuestro control. Si encontramos a un jugador adecuado para una posición en particular, lo ficharemos y, si no, Pep nos ha demostrado que encontrará soluciones dentro de la calidad del grupo que tenemos y dentro de la calidad de la cantera”.

“Estamos en una posición diferente a la que estábamos hace muchos años. Tenemos tanto talento disponible dentro del equipo y de la Academy que cuando necesitamos algo es muy específico”, concluyó.

