Los increíbles goles que le anularon a Colón ante Olimpia que generaron una lluvia de memes y reacciones en las redes

Este jueves, Colón de Santa Fe empató 0-0 con Olimpia en Paraguay por el Grupo G de la Copa Libertadores de América, pero podría haberse llevado el triunfo ya que les anularon mal dos tantos por supuestas posiciones adelantadas que no existieron. En las repeticiones de ambas jugadas se constató que los jugadores sabaleros estuvieron en posición lícita. Las decisiones de los dos jueces de línea generaron la bronca de los jugadores y del entrenador del equipo argentino Julio Falcioni, que mereció llevarse los tres puntos del Estadio Defensores del Chaco.

Es cierto que el Negro no tuvo puntería y que sus jugadores en el ataque desperdiciaron varias ocasiones, en especial Facundo Farías y Lucas Beltrán, quienes no supieron definir, y Ramón Wanchope Abila, quien ingresó y falló un increíble mano a mano que tuvo en sus primeros minutos.

Esas jugadas como las que no pudo terminar de hilvanar le generaron un dolor de cabeza al entrenador del equipo santafesino, Julio César Falcioni, quien también se agarró la cabeza con los tantos invalidados que le costaron los tres puntos, que hubiesen sido claves.

* El primer tanto mal invalidado al equipo santafesino

La primera polémica llegó a los 38 minutos cuando Farías metió una gran asistencia para Bernardi que apareció solo por la izquierda del área y la mandó adentro, pero de inmediato el juez de línea levantó la bandera. Sin embargo, en la repetición se vio de forma clara cómo el delantero sabalero estaba incluso por detrás del último defensor guaraní.

Pero hubo más y en el amanecer del complemento Colón volvió a arrimarse al campo rival y siguió perdiendo posibilidades. Fue a los 57 minutos cuando llegó la otra polémica con una contra liderada por Bernardi que abrió para Farías, cuyo remate fue desviado por el arquero y en el rebote Eric Meza la mandó adentro, pero otra vez fue invalidado por supuesta posición adelanta. Las repeticiones fueron elocuentes y demostraron que el tanto era lícito.

Es cierto que el equipo argentino no tuvo puntería, aunque también fue perjudicado por las malas decisiones de los jueces de línea, Jorge Urrego (asistente 1) y Lubin Torrealba (asistente 2). Ellos completaron la terna venezolana junto al árbitro Jesús Valenzuela. Cabe recordar que en la primera fase de la Copa Libertadores no hay VAR, por lo que este tipo de jugadas no pueden ser revisadas.

* Segundo gol mal anulado a Colón

En los últimos minutos, Colón tuvo otras chances al igual que Olimpia y cualquiera podría haberse llevado los tres puntos, pero fue el conjunto santafesino el que menos puntería tuvo y eso también le impidió festejar en Paraguay un triunfo que lo hubiese dejado a solo un punto de Cerro Porteño, el otro grande guaraní al que recibirá el próximo miércoles en el Estadio Brigadier López, desde las 19 horas.

Luego del encuentro Falcioni manifestó su descontento por los goles mal anulados y aseguró: “Fueron errores muy groseros. Es triste. Lo lamentable es que volvamos a situaciones penosas del pasado, con jugadas tan claras. Las acabo de ver en el vestuario, que perjudican a un equipo como Colón que está haciendo las cosas muy bien, trabajando con mucho esfuerzo, un club que quiere posicionarse en lugares importantes de Sudamérica”.

Quedan tres fechas para terminar la fase de grupos que llegó a su ecuador y ya se empiezan a perfilar quiénes podrían clasificar para los octavos de final. Los dos primeros de cada grupo sacarán pasaje a la siguiente instancia, mientras que los terceros pasarán a jugar la Copa Sudamericana.

Colón buscará estar entre los 16 mejores equipos de Sudamérica y este jueves pudo haber dado un gran paso con el valor de ganarle a un gigante y tricampeón del torneo como Olimpia y en el histórico recinto del Defensores del Chaco. Pero su falta de puntería y los dos goles mal anulados se lo impidieron. Las polémicas de los tantos mal invalidados repercutió en las redes y no faltaron los clásicos memes. Los usuarios de Twitter hicieron referencia “al robo” sobre el conjunto argentino, aunque los rivales del grupo lo celebraron.

