‘Canelo’ Álvarez reveló cuánto tiempo más se ve en el boxeo profesional

Fotografía de archivo del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Previo a su p elea contra Dmitry Bivol en Las Vegas, Nevada, el mexicano Saúl Álvarez habló sobre su retiro. Para el boxeador, la idea de no ponerse los guantes de manera profesional aún está lejos, pues aseguró que no son menos de cinco años en los que todavía se ve arriba del ring conquistando cinturones y categorías.

“Espero (que sea) mucho tiempo, porque voy a extrañar el boxeo cuando me retire. En este momento, 6 años más, 7, 5, no sé. Amo el boxeo. Amo los desafíos. Amo esa adrenalina. Necesito lograr todo para estar en los libros de historia del boxeo. Por eso estoy aquí y amo lo que hago”, dijo el Canelo en entrevista para el portal especializado TMZ.

El atleta de origen jalisciense y que actualmente tiene 31 años de edad, volverá a la categoría de los semipesados para enfrentar al ruso Bivol en la disputa por el título de la Asociación Mundial del Boxeo (WBA por sus siglas en inglés). Como retador, el mexicano aseguró sentirse con confianza para vencer en el evento a realizarse la noche del 7 de mayo en la T-Mobile Arena.

Cartel de la pelea 'Canelo' vs Bivol. Foto: Twitter @Canelo

“(Dmitry) es un muy buen boxeador. Es un campeón sólido en 175. Es una pelea peligrosa. Me gusta, me encanta ese tipo de desafío. Realmente me gusta. Pero creo en mis habilidades y soy fuerte también. Entonces, confío en eso, pero será una muy buena pelea. Trato de hacer lo mejor que puedo. Por el boxeo, por mí, por mi legado”, sostuvo el pugilista.

En su más reciente pelea, Álvarez hizo historia en el deporte. En noviembre de 2021, el boxeador se enfrentó y venció al estadounidense Caleb Plant al que le arrebató el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo. Con ello logró unificarse como campeón de los pesos supermedianos, el único mexicano y latinoamericano en haber hechos algo así.

Ahora en su afán de continuar conquistando categorías, Canelo subirá por arriba de las 175 libras. Como rival, Bivol cuenta con un récord de peleador invicto, pues en 19 peleas ha obtenido un número igual de victorias. Fue en 2015 que se hizo campeón de la WBA y desde entonces ha defendido con éxito el cinturón (10 ocasiones).

Saúl "Canelo" Álvarez celebra con una corona tras noquear a Caleb Plant y unificar los títulos mundiales de peso supermediano. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 6 de noviembre de 2021. CREDITO OBLIGA USA TODAY/Joe Camporeale

De igual forma, en plática para el podcast Boxing with Chris Mannix, Álvarez que en este momento de su carrera ve poco probable que alguien lo pueda vencer. Aunque si dejar de ser consciente que es un deporte en el que todo pueda cambiar en cuestión de segundo sobre el ring.

“Es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros boxeadores, hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento; me siento fuerte”comentó.

Canelo comenzó su carrera profesional en octubre de 2015 contra su compatriota Abraham González al que venció por nocaut técnico. Desde entonces mantuvo el invicto por 43 evento hasta que se encontró con Floyd Mayweather Jr con el que finalmente perdió. Hasta ahora, la única derrota registrada. El balance de Saúl se mantiene actualmente en 57-1-2.

