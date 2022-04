“Nadie puede vencerme”: Canelo Álvarez se mostró confiado previo a la pelea contra Bivol

(Foto: USA TODAY/Joe Camporeale)

A pocas semanas de que se lleve a cabo la pelea de Saúl Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol en Las Vegas, Nevada, el tapatío se encuentra preparándose para llegar con la mejor condición para subir al cuadrilátero y una de las virtudes que presumió se trató de la confianza que tiene de sí mismo y lo que considera que puede lograr el próximo sábado 7 de mayo.

En una entrevista para el podcast Boxing with Chris Mannix, el tapatío aseguró que en este momento de su carrera es invencible y no habría rival que cambie dicha condición. A pocos días de medirse contra el campeón de los semipesados en la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) aseguró que está en su mejor versión como boxeador profesional.

“Es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en mi mejor momento”, señaló.

Aunque no quiso mostrarse superior a otros campeones mundiales y respetó la trayectoria de cada uno de los púgiles vigentes, aseguró que el momento que está experimentado a sus 31 años como boxeador profesional es favorable para su seguridad arriba de un ring, por lo que confió en que puede enfrentar cualquier reto.

“Y sin faltarle el respeto a otros boxeadores, hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor momento; me siento fuerte, me siento en mi mejor momento”, aseguró.

Será la primera pelea que tendrá Saúl Álvarez para este 2022 después de haber unificado el campeonato en las 168 libras tras derrotar a Caleb Plant en noviembre de 2021. Por ello, se ha generado expectación por lo que pueda mostrar el tapatío arriba del ring en una categoría superior a los supermedianos.

Cabe señalar que Saúl siempre ha entrenado bajo las órdenes de Eddy Reynoso, por lo que aseguró que están mejorando en su técnica y evitar los errores que cometió en su última pelea ante Caleb Plant; confió en el trabajo de su preparador pues afirmó que siempre han buscado la manera de probar cosas nuevas en el gimnasio.

“Siempre estamos tratando de hacer algo en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea; así que siempre estamos trabajando en algo”.





