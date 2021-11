“Entrenador de campeones”: reconocieron en el Senado a Eddy Reynoso por su trayectoria en el boxeo

Reconocieron en el Senado a Eddy Reynoso por su trayectoria en apoyo al boxeo (Foto: Twitter@senadomexicano)

Este jueves, el Senado de la República reconoció la trayectoria de Edison Reynoso, importante entrenador mexicano de boxeo profesional. Al evento, pesidido por Ricardo Monreal, el deportista acudió acompañado de su padre y de Saúl Canelo Álvarez, quien recientemente logró unificar todos los títulos de la categoría de peso supermediano.

“Es un orgullo estar aquí, es algo muy importante para mí, para mi deporte, que represento el boxeo, que por primera vez sea reconocido un entrenador de boxeo. Agradecido con mi papá, que me inició en el boxeo, mi mamá”.

Con Canelo, que siempre ha estado conmigo, pegado, la verdad estoy muy emocionado porque ha sido difícil estrar en donde estamos y soy muy chillón, como ustedes ven, pero me siento muy orgulloso de todo el trabajo y todo esto es dedicado para mis hijas, mi familia, mis boxeadores y a todos los mexicanos. No me queda más que agradecerles, que un entrenador que empezó desde abajo, con muchos sueños, esté sentado aquí con gente tan importante”, fueron las palabras del galardonado.

En tanto, Monreal Ávila hizo un breve recuento de los 20 años de trayectoria de Eddy Reynoso. Mencionó que es considerado uno de los mejores entrenadores a nivel mundial. En 2019, fue galardonado por la asociación de escritores de boxeo de Estados Unidos como entrenador del año.

Uno de los mayores logros de Eddy Reynoso es el ascenso de Saúl "El Canelo" Álvarez (Foto: Twitter@senadomexicano)

Además, refirió que un año antes, en 2018, fue nombrado entrenador del año por el Consejo Mundial de Boxeo. Por otra parte, mencionó los nombres de los campeones que Eddy Reynoso ha preparado, como lo son Óscar “Chololo” Larios, José “Tecuala” Argumedo, “El Gallito” Novoa, Rigoberto “Español” Álvarez, Julio César “Rey” Martínez, Luis “Panterita” Nery, “Negrito” Silvestre, Nobuhiro Ishida, y las campeonas Zulina “La Loba” Muñoz, Yazmín “Rusita” Rivas, Esmeralda Moreno, Nancy “Chatita” Franco, Janeth “La Cuisilla” Pérez y Alondra García y Saúl “El Canelo” Álvarez, quien es catalogado como el mejor libra por libra.

“Hoy estamos homenajeando al entrenador de campeones junto con un campeón. En sus 20 años de trayectoria como entrenador, cuenta con 35 campeonatos mundiales en 13 diferentes asociaciones y organizaciones de boxeo mundial”, indicó el legislador.

En cuanto a su labor altruista, Monreal hizo mención de la asociación que Eddy constituyó para ayudar a niños con Cáncer.

Aunado a esto, el morenista señaló que todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que se hiciera el reconocimiento a ambos deportistas, quienes, a su parecer, han puesto en alto el nombre de México. “Todos los partidos reconocen su trabajo. La historia de Eddy y su papá es un ejemplo para la cultura de la esfuerzo, por eso ha logrado formar a este tetra campeón. El Canelo Álvarez tiene cuatro títulos del mundo, es el único mexicano que ha logrado estos títulos”, agregó.

Eddy Reyoso defendió a Canelo Álvarez

Eddy Reynoso es artífice del triunfo de varios boxeadores (Foto: Instagram/canelo)

Luego de la victoria conseguida por Saúl el Canelo Álvarez, su entrenador Eddy Reynoso salió en su defensa, pues Juan Manuel Dinamita Márquez afirmó que no tiene los méritos para ser el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

“A palabras necias, con triunfos se apagan”, dijo para canal de YouTube “No Puedes Jugar Boxeo”. Reynoso también explicó que cada carrera es distinta, y que no hay nada más claro que los número y los hechos. Argumentó que el logro del Canelo (convertirse en el primer latino en unificar todos los cinturones de su categoría) es un respaldo para considerarlo uno de los mejores.

“Cada carrera es diferente, Saúl está haciendo su carrera muy aparte, pero los números los está dejando, los está plasmando. Es el primer boxeador en tener los cuatro títulos”, manifestó el entrenador.

