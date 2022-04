La dura sentencia de Ruggeri contra Riquelme por su manejo del fútbol de Boca Juniors: “Están las cosas mal hechas”

Oscar Ruggeri volvió a criticar a Riquelme por sus manejos en Boca Juniors.

Oscar Ruggeri volvió a criticar a Juan Román Riquelme por los manejos que tiene en Boca Juniors, en particular su trato con el actual entrenador, Sebastián Battaglia. El campeón mundial con Argentina en México 1986 apuntó que, por ciertas actitudes, el ex volante de creación le saca autoridad al entrenador, que fue elegido por el Consejo de Fútbol que encabeza el propio vicepresidente del club.

El debate en ESPN F90 se abrió sobre el rendimiento del equipo y en particular respecto de cuál debe ser la posición en la que mejor rinde el volante Pol Fernández. En ese momento Ruggeri echó por tierra el tema y dijo que el problema pasa por otro lado. “Hay otras cosas, muchachos. Del principio, cuando ponés un entrenador y después vas y decís ‘abajo todos del micro’. Muchachos, olvídense. Si no, sigamos hablando de si Pol juega bien, de si no juega bien… El tema es otro: cuando le sacan autoridad a un tipo que vos pusiste ¡Y bueno, esperate cualquier cosa querido!”

“Se hubiese ido (Battaglia)”, arremetió el conductor del programa, Sebastián Vignolo, algo que irritó a Ruggeri: “Tenés que hacer las cosas como corresponde porque fuiste jugador vos (en referencia a Riquelme)”, le respondió Ruggeri.

Luego el ex zaguero le recriminó al Pollo que “vos cuando viniste acá durante un mes y dijiste ‘sugerencia, Pol Fernández de 5′. ¿Qué te crees, que soy boludo? O sea, lo llamaron y le dijeron (a Battaglia) ‘Pol Fernández de 5′”. El tema enojó más a Ruggeri, que pegó el grito: “¡Está mal! Entonces hagan lo quieran, armen el equipo para adelante, para allá, para acá, están las cosas mal hechas”.

Luego, Vignolo intentó calmar los ánimos y planteó que “no vuelvan al tema del micro”. Fue ahí que el Cabezón lo desafió y le disparó a su compañero: “Cuando Pol Fernández jugó un partido y medio bien, vos decías, ‘sugerencia, Pol Fernández de 5′. Pichoncito, a vos te conozco”.

Para intentar darle un cierre al tema, Vignolo apuntó a que el responsable del rendimiento o cambios en el equipo no es Riquelme (sin nombrarlo), sino Battaglia: “El problema de Boca es que hoy no es que se le suben a un micro, sino que el entrenador no le da herramientas al equipo, no les llega a los futbolistas, es un equipo dubitativo, hoy la responsabilidad es del entrenador. Boca juega así por el técnico”.

En la discusión se sumó Carlos Aimar, que supo ser DT de Boca Juniors y le recriminó a Vignolo: “Si la culpa es del técnico, ¿por qué no responden los jugadores? La culpa es de todos”.

Sebastian Battaglia intenta calmar a Dario Benedetto, que fue amonestado en el partido ante Always Ready. Para Ruggeri, el DT perdió autoridad por culpa de Riquelme (REUTERS/Agustín Marcarian)

Ruggeri ya ensayó fuertes críticas hacia Riquelme, como en ocasión del mencionado episodio en el que Riquelme hizo bajar del micro a todos los jugadores luego del partido que perdió Boca Juniors de local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la pasada Liga Profesional. “Gracias a Dios que no fuimos compañeros”, sentenció el Cabezón. En esa polémica se sumó el ex volante colombiano Fabián Vargas, quien criticó a Ruggeri: “No es un faro de la moral, él hacía cosas peores”.

Antes también fue categórico contra el “Último Diez” sobre el manejo por la cachetada que Frank Fabra le dio a Carlos Izquierdoz, porque el capitán le reclamó al lateral colombiano por su marca tibia a Diego Valoyes, en un partido ante Talleres de Córdoba en marzo de 2021. Fue en ese momento que Ruggeri puso en tela de juicio el manejo de Riquelme sobre los jugadores y en particular los chicos del club.

Este domingo Boca Juniors igualó 1-1 con Lanús en La Bombonera, luego de ir ganando el encuentro por la fecha 10 de la Copa de la Liga. El conjunto a cargo de Battaglia marcha cuarto en la tabla de la Zona 2 y por ahora ocupa el último lugar de los que estarían clasificando a la próxima ronda. En el torneo doméstico el equipo Xeneize no gana desde su victoria en el Superclásico 1-0 jugado en el Monumental. Luego logró tres empates seguidos: 2-2 ante Arsenal de local, 0-0 con Vélez en Liniers y el mencionado ante el Granate.

En la Copa Libertadores se recuperó tras su derrota en el debut frente a Deportivo Cali (0-2) y viene de vencer (2-0) al Always Ready de Bolivia.

SEGUIR LEYENDO