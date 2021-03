Ruggeri criticó duramente a Riquelme y reveló qué hubiera hecho en el lugar de Izquierdoz, tras recibir la cachetada de Fabra

Se trata de la acción más comentada y controvertida de la fecha del fútbol de Primera División en Argentina. E, incluso, por su carácter curioso, trascendió las fronteras. Sucedió durante el primer tiempo de la derrota de Boca 2-1 ante Talleres en la Bombonera, por la Copa de la Liga Profesional. Carlos Izquierdoz le reclamó a Frank Fabra por su marca tibia ante Valoyes, una de las figuras del elenco cordobés. Lo hizo de manera enfática, ante las cámaras de TV y en el umbral de una pelota parada. El colombiano le respondió con un cachetazo, mientras que el ex Lanús optó por dar por finalizado el roce para evitar una escalada peor..

El hecho ameritaba que el lateral fuera expulsado, por conducta violenta con un compañero. Tuvo la suerte de que el árbitro no observó el episodio. La situación generó, además, una catarata de memes y bromas, tanto por parte de los hinchas de Boca como de los fanáticos del fútbol en general. Miguel Ángel Russo no se refirió al choque de sus dirigidos en la breve conferencia de prensa (apenas 90 segundos) tras el cotejo.

El debate sobre el enfrentamiento entre compañeros continuó en el programa F90, por ESPN. Allí, Oscar Ruggeri fue contundente al hablar sobre qué haría en lugar de Izquierdoz. “Yo le digo a Russo, mire, discúlpeme, yo soy el capitán, nombrado por usted; porque si no está Tevez, está Izquierdoz. Entonces le aviso: ‘Si juega el número 3 este, yo no voy a jugar por ahora. Si usted decide que juegue el 3, no juego con este señor, porque yo ayer me controlé, porque si no estábamos en la tapa del mundo. No sé cómo hizo Izquierdoz, contó hasta 100″, teatralizó la escena del cara a cara con el DT, confirmando que tal vez él no hubiera logrado contenerse tras la bofetada.

“Alguien de arriba -en referencia a la dirigencia y al Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme-, hace dos o tres horas debería estar resolviéndolo”, subrayó el Cholo Sottile, apoyando la moción del Cabezón Ruggeri. “Están empezando a jugar chicos del club, ¿cuál es la enseñanza? Los grandes, los que se tienen que hacer cargo de las cosas, qué les enseñan a esos juveniles?”, cuestionó el ex zaguero campeón del mundo con la Selección en el Mundial de México 1986.

La crítica de Ruggeri a Riquelme

Pero el ex DT de San Lorenzo e Independiente no se quedó en el roce. Y puso la lupa en el Consejo de Fútbol y, sobre todo, en Riquelme, con el que fue lapidario: “Tiene que bajar el ego, bajar a la tierra, como todos los humanos, y prepararse. Prepararse para lo que es ese club, como jugador fue de los mejores que hemos visto. Como persona, lo que puedo aconsejarle, si sirve el consejo, hay que prepararse”.

“No pasa por estar todo el día en el club tomando mate. Tenés que tomar cursos, de todo. Passarella no tomó nada, fue otro que tenía el ego allá arriba y se creyó que como fue el gran capitán, el mejor central que tuvieron los argentinos, no se preparó. Se la jugó solo. Si no se prepara puede terminar como Passarella; si no se preparan, eso puede pasarle a todos”, sorprendió con la comparación.

“Por lo que veo, no hay nada que me demuestre que bajaron una línea, que son coherentes, que más allá de Riquelme Boca está por encima de todo. Hay que prepararse para semejante tamaño de cargo que tienen. No es joda”, concluyó su opinión, que levantó polvareda.

