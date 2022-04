Distasio volvió a acusar a Pagani de hincha de Boca y generó el enojo de su compañero: insultos, tensión y descalificaciones

Los periodistas cruzaron insultos en el medio del programa que realizan los domingos por la noche

El cierre de la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional estuvo una vez más repleto de polémicas por el uso del VAR en algunas jugadas puntuales. La que resaltó del montón y abrió el debate entre hinchas fue la mano de Franco Quinteros en el partido entre Banfield y River Plate que terminó 2-1 a favor de la visita, siendo el penal un punto de inflexión en el transcurso del encuentro.

Dentro de los programas que discutieron si la pena máxima debió ser sancionada o no a favor del Millonario, uno de los cruces más intensos se vio en Pasión por el Fútbol donde Horacio Pagani y Nicolás Distasio nuevamente intercambiaron opiniones. “¿Qué te dije del VAR el otro día? Hay que sacar esta porquería. Ahora la cuestión es doble sospecha: de los árbitros y de los que están en el VAR”, arrancó el veterano periodista respondiendo a Sebastián Vignolo que seguía en el estadio Florencio Sola luego de relatar el duelo.

Pocos segundos más tarde, Nicolás entró al debate: “Totalmente. Hoy Boca debió terminar con nueve hombres. Y el VAR dijo que no. Sospechoso”. Automáticamente, Horacio estalló con una risa sarcástica y subió un nivel en la conversación. “¡Extraordinaria exposición neutral de un periodista! El penal de River fue penal y Boca tenía que terminar con nueve hombres. Enzo Pérez también tenía que haber sido expulsado. Pero no lo dicen. Dejemos hablar primero a la neutralidad, habla el periodismo”, exclamó señalando a su colega.

* Mano, revisión y penal para River que Enzo Fernández intercambió por gol

En medio del caos, Distasio lanzó la frase que descolocó a Pagani y generó el enojo del periodista de 78 años: “Hablan solamente de una jugada puntual, por favor. Se le nota la camiseta a Horacio”. A lo que respondió de manera inmediata sin guardarse nada. “¿Qué camiseta pelotudo? ¿Qué camiseta? ¿Vos decís que sos de River o no? Yo no soy de Boca carajo”, contraatacó. Nicolás, comprometido en la discusión, volvió a pinchar a su compañero: “Solo que no lo decís”.

Pagani amagó con pararse de la silla, cambió el tono de voz y miró a Federico Bulos para hacerle un pedido. “Pero escuchame pelotudo. Sacame a este logi. ¿Vos periodista? De qué periodista”, lanzó a lo que Distasio volvió a contestar: “¿Y vos sos periodista? Das vergüenza todos los domingos”. Ya con una postura distinta, Horacio sacó a relucir su trayectoria y minimizar a su colega. “Un poquitito más que vos, papá...”.

El conductor cortó el acalorado cruce y volvió a charlar con Sebastián Vignolo que miraba atentamente desde Banfield. No es la primera vez que Pagani y Distasio tienen una discusión de esta índole en la que acusó a su colega de ser hincha de Boca Juniors. Sin embargo, Federico Bulos supo cerrar el tema a tiempo y llevó el programa a otro terreno para calmar las aguas que por unos segundos, se agitaron de más.

