Federico Beligoy habló del polémico penal que favoreció a River ante Banfield: “Cometimos un error, hay que poner la cara”

El director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, admitió que cometieron “un error” en la sanción del penal que le permitió a River llevarse una victoria ante Banfield, a instancias del VAR, lo que generó mucha polémica y le permitió al conjunto de Marcelo Gallardo alcanzar el empate parcial, del duelo que finalizaría 2 a 1 a favor de los de Núñez.

“Cometimos un error y nos hacemos cargo. Con VAR también nos vamos a equivocar. El de Banfield no fue penal”, dijo el dirigente en diálogo con el programa televisivo F90, que se emite por ESPN. Y agregó: “No le escapamos a la realidad. Por una cuestión de preservar a los árbitros y a la herramienta, en esta primera etapa no estamos mostrando todos los VAR output. Estamos trabajando en un plan de comunicación que haremos a futuro. Interpretamos que no fue penal y como se está hablando mucho, damos nuestra postura”.

Banfield superaba a River por 1 a 0 y a los cinco minutos del segundo tiempo, el VAR detectó una supuesta mano del defensor Franco Quinteros en su intento fallido de despejar la pelota con cabeza. Sin embargo, la jugada controvertida fue por esa acción de Quinteros que no es mano. O mejor dicho, es una mano natural que acompaña el movimiento corporal. La pelota busca la mano/brazo y en este caso hay que entender el espíritu del juego. Por eso, lo repito, para mí no es penal por un tema básico: nadie salta con los brazos pegados al cuerpo.

Vale recordar que el principio de infracción de mano/brazo es que la mano busque la pelota y no que el balón busque la mano. Además, que el movimiento corporal sea que ocupe un mayor espacio buscando bloquear el paso del balón, cosa que en esta acción nunca ocurrió. La sanción de Pablo Echavarría fue una falta de concepto al espíritu del juego. No es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones ya que los no se animan a desestimar cuando el VAR los llama a revisar.

“El VAR identifica una situación errada y llama a (Pablo) Echavarría para que revise la situación y el árbitro no tomó la mejor decisión. Nos equivocamos, hay que poner la cara, como cuando nos equivocábamos cuando no teníamos VAR. Hasta el partido con Banfield-River, hubo una fecha impecable, pero los errores con VAR, se multiplican por un millón”, dijo Beligoy.

El director nacional del Arbitraje explicó que la situación “no tiene identidad de penal” porque el defensor saltó “en posición natural”, y por ende, el movimiento de la mano “es natural”.

El VAR, a cargo de Darío Herrera, convocó a Echavarría a revisar la jugada. El árbitro del partido, luego de unos minutos, convalidó el penal que Enzo Fernández transformó en gol para la remontada de River que se quedó con los tres puntos a través del tanto de Matías Suárez para el 2-1 final. “Este error va a servir de ejemplo para lo que viene”, cerró Beligoy.

